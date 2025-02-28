Когда Вербное воскресенье в 2025 году по новому календарю: что это за праздник, какие традиции существуют

Когда Вербное воскресенье 2025 года

Вербное воскресенье не имеет фиксированной даты, поскольку его празднование зависит от Пасхи. Дата этого праздника определяется по лунному календарю: Пасха приходится на первое воскресенье после первой полной Луны, которая наступает после весеннего равноденствия.

В 2025 году Пасху будут отмечать 20 апреля, а значит, Вербное воскресенье придется на 13 апреля – ровно за неделю до Светлого Воскресения.

Вербное воскресенье: история праздника

Этот праздник еще называют Цветное воскресенье или Пальмовое воскресенье (от латинского Dominica in Palmis ). В православной традиции более употребляется название Вербное воскресенье, поскольку в славянских странах пальмовые ветви заменили на вербу, которая распускается весной и символизирует обновление и жизнь.

Праздник имеет евангельское происхождение:

В Евангелии рассказывается, что перед еврейским праздником Песах Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим на осле. Люди встречали его, выкладывая путь пальмовыми ветвями и восклицая «Осанна!» как приветствие царю. Это исполняло пророчество, что Мессия придет смиренно, а не как завоеватель на коне. Именно после этого началась последняя, страстная седмица перед распятием Иисуса.

Что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье: традиции

Что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье / Фото: pixabay.com

В Вербное воскресенье главный обряд – освящение веточек вербы в церкви. Считается, что это растение имеет особую силу, поскольку оно первым распускается весной и символизирует пробуждение жизни. Освященную вербу хранят дома круглый год – она служит оберегом от злых сил, болезней и невзгод.

После службы люди возвращаются домой и легонько касаются друг друга ивовыми веточками, произнося: "Не я бью – ива бьет! Через неделю – Пасха! Будь велик, как ива, а здоров, как вода, а богат, как земля!". Считалось, что это приносит здоровье, силу и успех.

Вербное воскресенье – это еще Великий пост, поэтому в этот день люди больше времени уделяют молитвам, размышлениям над своей жизнью, добрым делам. Это время для очищения души перед самым важным христианским праздником – Пасхой.

Также среди наших предков существовали следующие традиции:

Веточки ставят у икон или по образам, и они защищают жилище от беды.

Несколько ветвей закапывают в поле, чтобы был хороший урожай.

Освященную вербу используют для лечения – ее настой пьют при простуде, а дым от сожженных веточек применяют для очищения дома.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Нельзя ссориться и ругаться – этот день должен быть мирным и спокойным, ведь ссоры могут навлечь беду на семью.

Нельзя работать физически – считается, что в этот день следует избегать тяжелого труда, особенно шитья, стирки, уборки, работы в поле или саду.

Нельзя употреблять мясо, молоко, яйца – поскольку продолжается Великий пост, блюда должны быть постными.

Нельзя стричь волосы – в народе верили, что подстригание в этот день может "отрезать" здоровье и удачу.

Нельзя отказывать в помощи – считается, что отказ в хорошем деле в этот день может обернуться против вас в будущем.

Нельзя веселиться чрезмерно – хотя это радостный день, но громких празднований не устраивают, потому что продолжается пост.

Вербное воскресенье – это день радости, обновления и подготовки к Пасхе. Он напоминает о смирении, милосердии и силе веры.

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