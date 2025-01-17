Когда весеннее равноденствие в 2025 году: точная дата, что оно означает с астрологической и народной точек зрения

Весеннее равноденствие всегда было особенным днем. Оно означает полное пробуждение природы, приход подлинного тепла. После этой даты день становится больше, а ночь — короче.

В 2025 году весеннее равноденствие в Украине придет в четверг, 20 марта, в 11.01 (по восточноевропейскому времени). Именно в это время Солнце пересечет небесный экватор, выравнивая продолжительность дня и ночи.

Весеннее равноденствие давно символизирует начало астрономической весны, ведь дни становятся длиннее, а природа постепенно оживает.

В прошлом году весеннее равноденствие состоялось 20 марта, но на несколько часов раньше — около 5 утра. В 2007 году оно пришлось на 21 марта, как и в 2003 году. Почему дата и время меняются? Чтобы это понять, следует взглянуть на григорианский календарь. Он предполагает, что год длится 365 дней, но на самом деле полный оборот Земли вокруг Солнца занимает 365 дней, 5 часов и 48 минут.

Чтобы компенсировать эту разницу, каждые четыре года добавляют один дополнительный день – высокосный. Это и вызывает смещение дат и времени равноденствия. Например, следующее весеннее равноденствие, которое придется на 21 марта, ожидается только в 2102 году, а равноденствие, которое состоится 19 марта, прогнозируется на 2044 год согласно календарю, составленному IMCCE (Институт небесной механики и вычислений).

Что такое весеннее равноденствие с астрологической точки зрения

Как объясняет CNN, термин "равноденствие" происходит от латинского слова "equinoxium", что означает "равенство дня и ночи". Это время года, когда продолжительность дня и ночи почти одинакова в обоих полушариях — Северном и Южном, отмечает National Geographic.

Чем дальше от экватора, тем длиннее становится световая часть суток. Ученые объясняют, что почти одинаковая продолжительность дня и ночи в равноденствии связана с тем, что начало дня фиксируется по появлению края солнечного диска над горизонтом, а не его центра.

Из-за большого углового диаметра Солнца и рефракции (преломления света в атмосфере, создающего воображаемое смещение небесного тела) продолжительность дня в равноденствии всегда немного превышает 12 часов, тогда как ночь, соответственно, немного короче. Благодаря рефракции Солнце становится видимым над горизонтом даже тогда, когда его положение еще ниже его.

Равнождения бывают дважды в год — весеннее в марте и осеннее в сентябре. В эти дни Солнце оказывается прямо в зените над экватором, где его лучи падают перпендикулярно поверхности Земли. В северном и южном полушариях лучи падают под одинаково меньшими углами. Поэтому на всей планете, кроме полюсов, день и ночь длятся по 12 часов. Только во время весеннего и осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на закате. В эти дни, если встать на экваторе, можно увидеть, как Солнце проходит прямо над головой.

Весеннее равноденствие в украинской традиции

Весеннее равноденствие: украинские традиции / Фото: pixabay.com

Наши предки отмечали Новый год весной, ориентируясь на мартовское равноденствие. Все в их жизни было связано с движением солнца. С приходом христианства календарь претерпел изменения. Первый Новый год праздновали в сентябре, а впоследствии – 1 января. Тем не менее, некоторые древние обряды сохранились. Например, в известной песне "Щедрик" упоминается "ласточка".

Сегодня весеннее равноденствие совпадает с праздником Сорока святых мучеников (22 марта), и некоторые традиции, по мнению исследователей, трансформировались из языческих в христианские. Например, наши предки выпекали 40 жаворонков – фигурки птичек из теста, символизировавших весну. Птичек цепляли на палочки и раздавали детям, которые бегали по селу, становились на холмы или скамейки, чтобы "приблизить" жаворонков к небу. Дети в этот обряд пели призывы. После ритуала птиц съедали.

Весеннее равноденствие в культуре других стран мира

Ровноводства традиционно считаются важными моментами смены сезонов и символом возрождения и обновления, отмечает National Geographic.

Во многих культурах мартовское равноденствие было связано с началом нового года. Например, древние вавилоняне начинали свой календарь с первого полнолуния после этого дня.

В некоторых странах весеннее равноденствие даже является национальным праздником. К примеру, в Японии его официально отмечают на государственном уровне.

В иудейской традиции это время праздника Песах, символизирующего выход из Египта. Песах начинается в ночь полнолуния после мартовского равноденствия.

В Китае в этот день популярная игра с многовековой историей: нужно поставить яйцо вертикально. Согласно легенде, тем, кому это удастся, обещана удача, сообщает Visitbeijing.

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