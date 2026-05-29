Когда возделывать виноград от оидиума: коллоидная сера в июне и оптимальные сроки внесения
Оидиум — одна из самых опасных грибковых болезней винограда, способная быстро поразить листья, побеги и гроздья. Лучший способ контролировать заболевание — своевременная профилактическая обработка, особенно в период активного роста кустов в июне.
Одним из самых эффективных и доступных средств борьбы остается коллоидная сера, которая действует контактно и ингибирует развитие грибка еще на ранних стадиях.
Когда возделывать виноград в июне
Июнь — критический период в развитии винограда. В настоящее время происходят фазы:
завершение цветения
формирование завязи;
активный рост побегов и листьев.
После цветения, когда цветы уже осыпались, начинается важнейшая профилактическая обработка против оидиума.
Оптимальные термины:
через 7–10 дней после цветения;
повторно через 10-14 дней (при необходимости и погодных условий);
при высоком риске заражения — каждые 10–12 дней.
Почему именно коллоидная сера эффективна против оидиума
Коллоидная сера — контактный фунгицид, который:
останавливает развитие грибка на поверхности растения;
эффективен при температуре от +18 °C;
имеет короткий срок ожидания;
подходит для профилактики и раннего лечения.
Важно: препарат работает только при равномерном покрытии листьев и побегов.
Схема обработки винограда коллоидной серой в июне
Чтобы защита была максимально эффективной, рекомендуется придерживаться простой схемы:
После цветения — первая обработка — базовая профилактика от оидиума, когда растение наиболее уязвима.
Фаза роста ягод — повторная обработка для защиты молодых завязей и предотвращения развития грибка.
При благоприятных условиях для болезни дополнительное опрыскивание в случае:
теплой влажной погоды
появления первых признаков белого налета
загущение кустов
Как правильно проводить обработку
Чтобы повысить эффективность препарата, важно придерживаться базовых правил:
опрыскивать утром или вечером;
избегать жары и прямого солнца;
равномерно смачивать листья с обеих сторон;
не проводить обработку перед дождем;
повторять после смывания осадками.
Признаки оидиума на винограде
Раннее выявление болезни значительно повышает шансы сохранения урожая. Основные симптомы:
белый мучнистый налет на листьях;
деформация молодых побегов;
потрескавшиеся ягоды;
характерен неприятный запах пораженных гроздей.
Профилактика оидиума винограда
Кроме обработки важно поддерживать общее состояние кустов:
своевременная обрезка для лучшей вентиляции;
удаление загущенных побегов;
контроль влажности в насаждениях;
регулярные профилактические обработки фунгицидами
FAQ
Когда возделывать виноград от оидиума в июне?
Лучшее время — через 7-10 дней после цветения с повторной обработкой каждые 10-14 дней при необходимости.
Помогает ли коллоидная сера от оидиума винограда?
Да, это одно из самых эффективных контактных средств для профилактики и раннего контроля болезни.
Сколько раз возделывать виноград в июне?
Обычно 1-2 раза, но при благоприятных для болезни условиях — до 3 обработок с интервалом 10-14 дней.