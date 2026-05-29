Когда возделывать виноград от оидиума: коллоидная сера в июне и оптимальные сроки внесения

Одним из самых эффективных и доступных средств борьбы остается коллоидная сера, которая действует контактно и ингибирует развитие грибка еще на ранних стадиях.

Когда возделывать виноград в июне

Июнь — критический период в развитии винограда. В настоящее время происходят фазы:

завершение цветения

формирование завязи;

активный рост побегов и листьев.

После цветения, когда цветы уже осыпались, начинается важнейшая профилактическая обработка против оидиума.

Оптимальные термины:

через 7–10 дней после цветения;

повторно через 10-14 дней (при необходимости и погодных условий);

при высоком риске заражения — каждые 10–12 дней.

Почему именно коллоидная сера эффективна против оидиума

Коллоидная сера — контактный фунгицид, который:

останавливает развитие грибка на поверхности растения;

эффективен при температуре от +18 °C;

имеет короткий срок ожидания;

подходит для профилактики и раннего лечения.

Важно: препарат работает только при равномерном покрытии листьев и побегов.

Схема обработки винограда коллоидной серой в июне

Чтобы защита была максимально эффективной, рекомендуется придерживаться простой схемы:

После цветения — первая обработка — базовая профилактика от оидиума, когда растение наиболее уязвима. Фаза роста ягод — повторная обработка для защиты молодых завязей и предотвращения развития грибка. При благоприятных условиях для болезни дополнительное опрыскивание в случае:

теплой влажной погоды

появления первых признаков белого налета

загущение кустов

Как правильно проводить обработку

Чтобы повысить эффективность препарата, важно придерживаться базовых правил:

опрыскивать утром или вечером;

избегать жары и прямого солнца;

равномерно смачивать листья с обеих сторон;

не проводить обработку перед дождем;

повторять после смывания осадками.

Признаки оидиума на винограде

Раннее выявление болезни значительно повышает шансы сохранения урожая. Основные симптомы:

белый мучнистый налет на листьях;

деформация молодых побегов;

потрескавшиеся ягоды;

характерен неприятный запах пораженных гроздей.

Профилактика оидиума винограда

Кроме обработки важно поддерживать общее состояние кустов:

своевременная обрезка для лучшей вентиляции;

удаление загущенных побегов;

контроль влажности в насаждениях;

регулярные профилактические обработки фунгицидами

FAQ

Когда возделывать виноград от оидиума в июне?

Лучшее время — через 7-10 дней после цветения с повторной обработкой каждые 10-14 дней при необходимости.

Помогает ли коллоидная сера от оидиума винограда?

Да, это одно из самых эффективных контактных средств для профилактики и раннего контроля болезни.

Сколько раз возделывать виноград в июне?

Обычно 1-2 раза, но при благоприятных для болезни условиях — до 3 обработок с интервалом 10-14 дней.

