Когда возделывать виноград от оидиума: коллоидная сера в июне и оптимальные сроки внесения

Оидиум — одна из самых опасных грибковых болезней винограда, способная быстро поразить листья, побеги и гроздья. Лучший способ контролировать заболевание — своевременная профилактическая обработка, особенно в период активного роста кустов в июне.

Обработка винограда от оидиума / © pexels.com

Одним из самых эффективных и доступных средств борьбы остается коллоидная сера, которая действует контактно и ингибирует развитие грибка еще на ранних стадиях.

Когда возделывать виноград в июне

Июнь — критический период в развитии винограда. В настоящее время происходят фазы:

  • завершение цветения

  • формирование завязи;

  • активный рост побегов и листьев.

После цветения, когда цветы уже осыпались, начинается важнейшая профилактическая обработка против оидиума.

Оптимальные термины:

  • через 7–10 дней после цветения;

  • повторно через 10-14 дней (при необходимости и погодных условий);

  • при высоком риске заражения — каждые 10–12 дней.

Почему именно коллоидная сера эффективна против оидиума

Коллоидная сера — контактный фунгицид, который:

  • останавливает развитие грибка на поверхности растения;

  • эффективен при температуре от +18 °C;

  • имеет короткий срок ожидания;

  • подходит для профилактики и раннего лечения.

Важно: препарат работает только при равномерном покрытии листьев и побегов.

Схема обработки винограда коллоидной серой в июне

Чтобы защита была максимально эффективной, рекомендуется придерживаться простой схемы:

  1. После цветения — первая обработка — базовая профилактика от оидиума, когда растение наиболее уязвима.

  2. Фаза роста ягод — повторная обработка для защиты молодых завязей и предотвращения развития грибка.

  3. При благоприятных условиях для болезни дополнительное опрыскивание в случае:

  • теплой влажной погоды

  • появления первых признаков белого налета

  • загущение кустов

Как правильно проводить обработку

Чтобы повысить эффективность препарата, важно придерживаться базовых правил:

  • опрыскивать утром или вечером;

  • избегать жары и прямого солнца;

  • равномерно смачивать листья с обеих сторон;

  • не проводить обработку перед дождем;

  • повторять после смывания осадками.

Признаки оидиума на винограде

Раннее выявление болезни значительно повышает шансы сохранения урожая. Основные симптомы:

  • белый мучнистый налет на листьях;

  • деформация молодых побегов;

  • потрескавшиеся ягоды;

  • характерен неприятный запах пораженных гроздей.

Профилактика оидиума винограда

Кроме обработки важно поддерживать общее состояние кустов:

  • своевременная обрезка для лучшей вентиляции;

  • удаление загущенных побегов;

  • контроль влажности в насаждениях;

  • регулярные профилактические обработки фунгицидами

FAQ

Когда возделывать виноград от оидиума в июне?

Лучшее время — через 7-10 дней после цветения с повторной обработкой каждые 10-14 дней при необходимости.

Помогает ли коллоидная сера от оидиума винограда?

Да, это одно из самых эффективных контактных средств для профилактики и раннего контроля болезни.

Сколько раз возделывать виноград в июне?

Обычно 1-2 раза, но при благоприятных для болезни условиях — до 3 обработок с интервалом 10-14 дней.

Дата публикации
