Когда Воздвижение Креста Господня по новому календарю: что можно и нельзя делать, история праздника

Воздвижение Креста Господня — важный церковный праздник. Издавна он символизирует переход от осени к зиме. Узнайте, когда празднуем Воздвижение Креста Господня в 2023 году по новому календарю.

Воздвижение Креста Господня (другие названия Сдвижение, Крестовоздвижение) — большой церковный праздник, который относят к перечню двунадесятых. Как и многие другие православные события, этот праздник наложился в Украине на вековые традиции наших предков, что вызвало интересное сочетание языческих и христианских традиций.

Когда Воздвижение Креста Господня в 2023 году по новому календарю

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому большинство церковных праздников изменили даты своего празднования. Случилось так и с Воздвижением Креста Господня, которое мы будем праздновать 14 сентября. Ранее до перехода украинцы праздновали это важное церковное событие 27 сентября.

Воздвижение Креста Господня: история праздника

Этот праздник посвящен двум историческим событиям: обретению креста, на котором распяли Иисуса Христа, в IV веке и возвращении этого креста из Персии в Иерусалим в VII веке.

По легенде, крест был найден святой Геленой (Еленой), матерью императора Константина Великого, во время ее паломничества в Иерусалим. Она построила храм Воскресения Господня на месте распятия Христа и посвятила его 13 сентября 335 года. На следующий день в храме торжественно подняли крест для почитания верующими.

В 614 году персидский царь Хозрой захватил Иерусалим и забрал крест в свою столицу Ктесифон. В 628 году византийский император Ираклий победил персов и вернул крест в Иерусалим. 14 сентября он лично внес крест в храм Воскресения, но не мог войти в него из-за своего богатого облачения, потому что чувствовал себя недостойным перед Богом и хотел проявить свое смирение. Он вспомнил, что Иисус Христос вступил в Иерусалим на осле, а не на коне, и что он был распят на кресте, а не коронован на престоле. Тогда он снял свои королевские регалии и вошел в храм в простой одежде. С этого времени этот день стал праздником Воздвижения Честного и Животворного Креста.

Что можно делать на Воздвижение Креста Господня

Что можно делать на Воздвижение Креста Господня / Фото: Pexels

В народе праздник Воздвижения Креста Господня называли по-разному, но самым популярным названием было и остается "Сдвижение". Наши предкты считали, что именно с этого дня осень уже начинает двигаться в сторону зимы. Существовало даже поверье: "Земля на Сдвижение ближе к зиме движется". Такой важный день оброс разными приметами. Например, считалось, что именно на Крестовоздвиженме птицы покидают родные края и улетают зимовать.

Традиционно на Воздвижение уже воздух становился прохладным. В народе говорили: "На Воздвижение тепло сдвинется, а холод насунется". Солнце хотя еще достаточно ярко светит, но уже не так сильно греет. Поэтому люди начинали доставать тёплые вещи. Занимались заготовкой капусты на зиму. Часто даже организовывали целые капустные посиделки, сопровождая работу шутками и пением.

Верующие обязательно посещали храм, где проводилась всенощная. Также очищали дом. Для этого покупали в церкви свечи, зажигали их, ходили от одного угла комнаты к другому, крестили свечами и приговаривали "Отче наш". Также рисовали кресты мелом на двери, чтобы защититься от нечистой силы.

Что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь неприятности

Существовало и немало запретов:

Нельзя было начинать новые дела — верили, что они "заморозятся" на полпути, как погода в этот день.

Не отправлялись в дальний путь — считалось, что можно заблудиться и совсем не туда попасть.

Традиционно в большие церковные праздники запрещено ссориться, ругаться, злословить.

Детям категорически запрещали гулять в лесу и у водоемов, пугая их тем, что змеи начинают готовиться к зиме и могут укусить.

Воздвижение Креста Господня является днем сурового поста, поскольку напоминает о страданиях и смерти Христа на кресте. В этот день нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Также не рекомендуется делать какие-либо дела, которые могут вызвать гордость или зависть. Напротив, следует молиться, делать добрые дела и почитать крест как символ спасения.