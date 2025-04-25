Когда Вознесение Господне в 2025 году: дата по новому календарю, значение праздника, традиции украинцев

Когда Вознесение Господне 2025 года / © Pixabay

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С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты многочисленных церковных праздников претерпели изменения. Итак, когда именно украинцы будут праздновать Вознесение Господне в 2025 году?

Значение праздника Вознесения Господня

Вознесение Господне — праздник, который празднуется на 40-й день после Пасхи. По библейскому описанию, в этот день Иисус Христос, пребывая с учениками на горе Элеонской, вознесся на небеса. Этот день символизирует триумф жизни над смертью и возвышения Иисуса к Богу-Отцу.

Когда Вознесение Господне в 2025 году

Поскольку дата Пасхи меняется каждый год, соответственно, варьируется дата празднования Вознесения Господня. В 2025 году Пасха приходилась на 20 апреля, поэтому, отсчитав 40 дней после этой даты, празднование Вознесения Господня состоится 29 мая.

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Традиции празднования Вознесения Господня

В день Вознесения Господня в храмах проводятся торжественные богослужения, где верующие собираются вместе, чтобы отметить этот великий праздник и помолиться.

Основные традиции празднования Вознесения Господня:

Посещение храма В этот день верующие приходят в церковь, чтобы помолиться и почтить событие Вознесения Иисуса Христа.

Праздничный обед После церковной службы обычно организуется праздничная трапеза среди семьи и друзей.

Украшение храмов Церкви украшаются цветами и праздничными хоругвями, создавая атмосферу праздника.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

В этот день Православная церковь запрещает заключать браки, ссориться, злословить, оскорблять других, отказывать нуждающимся в помощи, посещать кладбища, вспоминать умерших и плевать на землю.

Однако труд в день Вознесения Господня разрешен, поскольку праздник всегда приходится на четверг.

Молитва на Вознесение Господне

Боже, Сын Твой сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.