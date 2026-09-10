Когда выгоднее покупать картофель на зиму и какие сорта лучше сохраняются

Когда покупать картофель на зиму

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Осенью многие украинцы покупают картофель сразу на несколько месяцев. Но спешить с запасами в начале сезона не всегда стоит, цена меняется в зависимости от темпов уборки урожая и количества продукции, одновременно поступающей на рынок.

Не менее важно правильно выбрать сам картофель. Для зимних запасов подходит не каждая партия: значение имеют сорт, зрелость клубней, отсутствие повреждений и условия, в которых урожай будет сохраняться.

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Когда картофель осенью самый дешевый, когда его лучше покупать

В 2026 году массовый сбор картофеля в Украине уже привел к сезонному снижению цен. По состоянию на 20 августа, украинские хозяйства предлагали ее преимущественно по 6–12 грн за килограмм, а средняя цена за неделю снизилась примерно на 14%. Аналитики объясняли это, прежде всего, увеличением предложения по мере развертывания уборочной кампании.

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Однако для закупки больших запасов наиболее интересным периодом может стать сентябрь — первая половина октября. Именно в это время предложение картофеля традиционно достигает максимума, на рынок одновременно поступают большие объемы урожая, а не имеющие хранилищ производители заинтересованы быстрее реализовать продукцию.

Почему не стоит откладывать покупку до зимы

После завершения массового сбора ситуация постепенно меняется. Картофель хозяйств, не имеющих возможности долго его хранить, исчезает с продаж, а в стоимости продукции из хранилищ уже учитываются расходы на хранение и естественные потери.

Для сезона 2026/27 эксперты допускают заметное удорожание качественного картофеля зимой. По прогнозам, в декабре-феврале цены могут быть примерно на 25-40% выше. Это прогноз, а не гарантированное повышение, фактическая цена будет зависеть от урожая, качества продукции в хранилищах, импорта и спроса.

Для человека, имеющего соответствующий погреб или другое хранилище, конец сентября — первая половина октября выглядит одним из самых целесообразных периодов для закупки картофеля на зиму. Но покупать нужно не просто самую дешевую партию.

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Какой картофель выбирать для хранения

Для зимнего запаса лучше брать зрелые клубни со сформированной крепкой кожурой. Если кожура легко сдирается от трения пальцем, картофель еще недостаточно подготовлен к длительному хранению. Порезанный, мягкий, сморщенный или травмированный картофель лучше использовать первым. Перед закладкой на зиму землю из клубней можно осторожно очистить, но мыть картофель перед продолжительным хранением не рекомендуют.

Поэтому при покупке мешка стоит осмотреть не только несколько красивых клубней сверху. Лучше проверить картофель из разных частей мешка, он должен быть твердым, без мокрых пятен, гнили, значительных механических повреждений и других очевидных дефектов.

Какие сорта картофеля лучше покупать на зиму

Для запасов на зиму следует выбирать картофель с хорошей лежкостью — способностью длительное время храниться без значительной потери качества. Причем ориентироваться только на то, ранний или поздний сорт, не стоит: хорошая лежкость случается и среди раннеспелого картофеля.

Беллароза — один из таких примеров. Это раннеспелый сорт, который, несмотря на раннее созревание, хорошо сохраняется. Для него приводят показатель лежкости около 93%. Картофель крупный, с красной кожицей и светло-желтой мякотью.

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Пикассо — среднепоздний сорт, который также подходит для длительного хранения. По сортовым характеристикам его лежкость составляет примерно 92–96%. Узнать такой картофель можно за желтой кожурой с характерными розово-красными пятнами вокруг глазков.

Житница — сорт украинской селекции, созданный Институтом картофелеводства НААН. Он относится к раннеспелым, однако имеет высокие показатели лежкости — 8-9 баллов. Это еще один пример того, что ранний срок созревания не обязательно означает плохую пригодность к зимнему хранению.

Казна — еще один украинский сорт, на который стоит обратить внимание. Специалисты Института картофелеводства НААН отмечают его хорошую лежкость, поэтому он также может быть вариантом для зимних запасов.

Ред Скарлетт также известен хорошей способностью к хранению. Это раннеспелый сорт с красной кожурой и желтой мякотью. В характеристиках сорта его лежкость оценивается как высокая.

Но название сорта — не единственный критерий. Для длительного хранения нужно выбирать зрелые твердые клубни со сформованной кожурой, без гнили, мокрых пятен, порезов и значительных механических повреждений.

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