Не упустите момент: как понять, что чеснок уже пора выкапывать, чтобы он не сгнил

Чеснок / © pexels.com

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Как понять, что чеснок уже пора собирать, и что делать после выкопки, объяснила эксперт по садоводству Марта Стюарт. По её словам, правильный момент для сбора урожая определяет не календарь, а состояние растения.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам Стюарт, выкапывать чеснок нужно тогда, когда нижние листья начинают желтеть и буреть, а верхние ещё остаются зелёными. Если сделать это слишком рано, зубчики не успеют полноценно сформироваться. Если же опоздать, головки начнут распадаться, из-за чего возрастает риск гниения.

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На ферме в этом сезоне собрали как мягкостебельные сорта, отличающиеся длительным сроком хранения и большим количеством зубчиков, так и твердостебельные, которые имеют жесткий центральный стебель, меньше зубчиков и более насыщенный вкус.

Чеснок высаживали ещё осенью — в октябре, до того, как почва промерзла. Марта советует оставлять между рядами не менее 30 сантиметров, а между отдельными зубчиками — примерно 5–7,5 сантиметра. Лучше всего культура растет на плодородных суглинистых почвах с хорошим дренажем, ведь застой воды может привести к загниванию.

В середине июня на растениях появляются чесночные стрелки. Их рекомендуется срезать после полного формирования, когда кончики закручиваются. По словам Стюарта, стрелки съедобны и могут использоваться в кулинарии так же, как и сам чеснок.

Эксперт рекомендует собирать урожай только в сухую погоду. Перед выкопкой почву осторожно рыхлят вилами, чтобы не повредить головки, после чего луковицы извлекают, удерживая за основание листьев.

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После сбора у чеснока обрезают корни, стебли и снимают первый слой шелухи. При этом сразу употреблять его не рекомендуется. Сначала головки должны пройти процесс сушки, который подготавливает их к длительному хранению.

Хорошо высушенный чеснок, по словам Марты Стюарт, может храниться от шести до восьми месяцев или даже дольше. Оптимальная температура для этого составляет около 16–21 °C при относительной влажности примерно 60%. Хранить чеснок в холодильнике она не советует.

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