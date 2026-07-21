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Не упустите момент: как понять, что чеснок уже пора выкапывать, чтобы он не сгнил
Слишком ранний или поздний сбор может испортить урожай чеснока. Готовность растения определяют по нескольким заметным признакам.
Как понять, что чеснок уже пора собирать, и что делать после выкопки, объяснила эксперт по садоводству Марта Стюарт. По её словам, правильный момент для сбора урожая определяет не календарь, а состояние растения.
Об этом сообщило издание martha stewart.
По словам Стюарт, выкапывать чеснок нужно тогда, когда нижние листья начинают желтеть и буреть, а верхние ещё остаются зелёными. Если сделать это слишком рано, зубчики не успеют полноценно сформироваться. Если же опоздать, головки начнут распадаться, из-за чего возрастает риск гниения.
На ферме в этом сезоне собрали как мягкостебельные сорта, отличающиеся длительным сроком хранения и большим количеством зубчиков, так и твердостебельные, которые имеют жесткий центральный стебель, меньше зубчиков и более насыщенный вкус.
Чеснок высаживали ещё осенью — в октябре, до того, как почва промерзла. Марта советует оставлять между рядами не менее 30 сантиметров, а между отдельными зубчиками — примерно 5–7,5 сантиметра. Лучше всего культура растет на плодородных суглинистых почвах с хорошим дренажем, ведь застой воды может привести к загниванию.
В середине июня на растениях появляются чесночные стрелки. Их рекомендуется срезать после полного формирования, когда кончики закручиваются. По словам Стюарта, стрелки съедобны и могут использоваться в кулинарии так же, как и сам чеснок.
Эксперт рекомендует собирать урожай только в сухую погоду. Перед выкопкой почву осторожно рыхлят вилами, чтобы не повредить головки, после чего луковицы извлекают, удерживая за основание листьев.
После сбора у чеснока обрезают корни, стебли и снимают первый слой шелухи. При этом сразу употреблять его не рекомендуется. Сначала головки должны пройти процесс сушки, который подготавливает их к длительному хранению.
Хорошо высушенный чеснок, по словам Марты Стюарт, может храниться от шести до восьми месяцев или даже дольше. Оптимальная температура для этого составляет около 16–21 °C при относительной влажности примерно 60%. Хранить чеснок в холодильнике она не советует.
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