Когда выкапывать тюльпаны и как это лучше делать

Когда выкапывать тюльпаны

Яркое цветение тюльпанов весной является украшением любого сада, однако этот период длится относительно недолго — обычно от 10 до 14 дней. Продолжительность жизни каждого цветка напрямую зависит от правильного ухода, своевременного полива и внесения удобрений. Когда лепестки осыпаются, наступает время для важных агротехнических шагов, определяющих качество цветения и мощность бутонов в следующем сезоне.

Первоочередным действием сразу после завершения цветения является удаление семенных коробок. Это позволяет растению не тратить силы на формирование семян, а направить все соки на увеличение и развитие подземной луковицы. После этой процедуры тюльпаны должны оставаться в земле не менее 3–4 недель. Это минимальный срок, необходимый для того, чтобы луковицы созрели и набрались сил.

Когда выкапывать тюльпаны: естественный метод

Идеальным временем для выкапывания, по мнению специалистов, считается момент, когда листья растения полностью пожелтеют, потеряют тургор и самостоятельно полягут на поверхность почвы. Это главный естественный признак того, что жизненный цикл надземной части завершен, а луковица сформировалась. Если земля в клумбе вам в ближайшее время не нужна, тюльпаны следует держать в грунте именно до такого состояния.

Если нужно выкапывать тюльпаны преждевременно

Однако часто возникает необходимость освободить место на цветнике раньше — например, для высадки подготовленной рассады однолетних цветов. В таком случае практикуется преждевременное выкапывание.

Проводить его следует очень осторожно, с помощью лопасти кусты аккуратно подкапывают и извлекают из земли так, чтобы луковицы ни в коем случае не оторвались от стеблей и листьев. Срезать зеленую массу после выкапывания категорически запрещено — растения связывают своеобразными букетами и отправляют на хранение вместе с ботвой.

Что происходит с луковицами после выкапывания и чем грозит нарушение сроков

Выкопанное гнездо тюльпана состоит из старой материнской луковицы и нескольких новых детишек. Важно понимать, что после извлечения из почвы жизнь в растении не останавливается. Именно поэтому правильная сушка имеет решающее значение для формирования будущего цветка.

Несвоевременная уборка луковиц чревата неприятными последствиями в обоих случаях.

Если выкопать слишком рано луковицы просто не успеют покрыться крепкой защитной чешуей. Однако это не критично, если вы оставили листву. Пока ботва сохнет, все питательные вещества из нее переходят в подземную часть, и защитная рубашка успешно сформируется уже во время хранения — точно так же, как подсыхает обычный репчатый лук.

Если опоздать и передержать в земле – это гораздо опаснее. В жаркой летней почве тюльпаны могут ошибочно начать новый цикл развития и пустить корни раньше времени. Такое летнее укоренение уносит у луковицы колоссальное количество сил и внутренних ресурсов, из-за чего посадочный материал сильно истощается и в следующем году может вообще не зацвести.

Как хранить выкопанные тюльпаны

После выкапывания осторожно подписанные по сортам кучки тюльпанов переносят в сухое, защищенное от прямых солнечных лучей место — например, в питомник под стеллажи. Наличие остатков листьев и минимального света на этом этапе полезно, в зелени продолжаются процессы фотосинтеза, благодаря чему происходит финальный отток всех органических и питательных веществ из ботвы непосредственно в луковицу.

Для успешного формирования будущей цветочной почки внутри луковицы в летние месяцы необходимо поддерживать теплый температурный режим от 20 до 30 °C. В такой среде материал остается до начала осени.

Уже в сентябре температуру в месте хранения необходимо планово снизить до 17–18 °C, готовя луковицы к предстоящей осенней высадке в открытый грунт.

