Когда высаживать арбузы для богатого урожая — точное время

Арбузы / © Unsplash

Реклама

Выращивание арбузов из рассады становится все более популярным даже в северных регионах Украины, где раньше эта культура была малораспространена.

Лучший месяц для посадки арбуза зависит от ряда факторов. Следует учитывать климат, а также место, где вы планируете сажать арбузы, например, в теплице или непосредственно на открытом воздухе.

Арбузам нужно тепло для прорастания, поэтому температура почвы около 23 ° C идеально подходит. Их следует сеять с ранней весны, примерно через три недели после даты последних заморозков, и с определенной защитой. На открытом воздухе арбузы следует сажать в конце весны — начале лета после того, как температура почвы достигнет 21 °C.

Реклама

Чтобы вырасти и начать плодоносить арбузам нужно от 70 до 100 дней, в зависимости от посадившегося сорта и условий, в которых вы их выращиваете.

Полезные советы

Выберите для арбузов участок с южной или юго-восточной стороны, защищенный от ветра и хорошо прогреваемый и освещаемый, где к арбузам выращивались многолетние травы (люцерна, донник, эспарцет), озимая пшеница, капуста, лук и одно. Не рекомендуют выращивать арбузы после таких растений, как пасленовые (картофель, помидоры, баклажаны, перец) и тыквенные (дыня, кабачок, патиссон и арбуз). После того, как вы снимете урожай арбузов, выращивать на этом участке тыкву можно будет только через 6-8 лет.

Лучшая почва для арбуза — песчаная или супесчаная с водородным показателем 6,5-7 единиц. Подготовку участка проводят осенью: под перекапывание вносят по 4-5 кг перепревшего навоза на каждый м², а также по 40-45 г суперфосфата, 15-25 г калийной соли и 24-35 г сульфата аммония на ту же единицу площади. В тяжелые грунты вносят по одному-два ведра песка на м². Свежий навоз для удобрения почвы не используют.

Большинство из нас воспринимает арбуз как сладкий десерт или легкую закуску в жару, но на самом деле этот плод — настоящее сокровище витаминов, антиоксидантов и минералов. Больше о пользе ягоды читайте в новости.

Реклама

Новости партнеров