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Когда высаживать сладкий перец, томаты и капусту в мае 2025 года: благоприятные дни
Результативность урожая в огороде определяется не только качественным уходом за растениями, но и точным выбором дней для их высадки.
Знатоки огородничества поделились, в какие именно дни мая 2025 года наиболее благоприятно высаживать томаты, перец и капусту в открытый грунт в соответствии с фазами Луны.
Многие овощеводы ориентируются на лунный календарь, и не случайно — он позволяет выбрать оптимальные дни для высадки овощных культур, что существенно влияет на будущий урожай. Это касается и помидоров, и перца, и капусты: при правильном выборе времени посадки эти растения дают обильные плоды.
Узнайте, какие дни весны 2025 года наиболее удачные для посадки этих овощей согласно советам лунного календаря.
Когда сажать помидоры в мае 2025 года
Томаты — свето- и влаголюбивая культура, которая нуждается в благоприятных условиях для успешного роста и обильного урожая. Чтобы рассада хорошо прижилась и активно плодоносила, важно выбрать подходящий момент для высадки. Согласно лунным ритмам, лучшее время для посадки помидоров в мае 2025 года приходится на период растущей Луны, а именно:
5 мая;
6 мая;
7 мая;
8 мая;
9 мая;
10 мая;
11 мая.
Когда высаживать сладкий перец в мае 2025 года
Опытные огородники хорошо знают, что перец — одна из самых чувствительных культур, которую не стоит высаживать в открытую почву раньше, чем установится стабильное тепло. Для нормального роста почва должна прогреться не менее +12 °C, а ночная температура — не опускаться ниже этой отметки. Обычно такие условия наступают только во второй половине мая.
Преждевременная посадка может нанести вред рассаде: даже если листья останутся зелеными, плоды вырастут мелкими, бледными и слабыми. Поэтому лучше не спешить и дождаться оптимальных погодных условий.
Когда лучше сажать капусту в мае 2025 года
Огородники утверждают, что капуста хорошо чувствует себя в прохладном климате, поэтому ее высадку можно начинать еще с апреля. Однако, чтобы получить большие, плотные головки, следует выбрать наиболее благоприятные дни для посадки в мае. Согласно лунному календарю, лучше всего высаживать капусту в следующие даты:
12–20 мая;
22–24 мая;
27 мая;
29 мая.