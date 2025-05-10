Когда высаживать сладкий перец, томаты и капусту в мае 2025 года: благоприятные дни

Когда высаживать сладкий перец, томаты и капусту в мае 2025 года / © Pixabay

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Знатоки огородничества поделились, в какие именно дни мая 2025 года наиболее благоприятно высаживать томаты, перец и капусту в открытый грунт в соответствии с фазами Луны.

Многие овощеводы ориентируются на лунный календарь, и не случайно — он позволяет выбрать оптимальные дни для высадки овощных культур, что существенно влияет на будущий урожай. Это касается и помидоров, и перца, и капусты: при правильном выборе времени посадки эти растения дают обильные плоды.

Узнайте, какие дни весны 2025 года наиболее удачные для посадки этих овощей согласно советам лунного календаря.

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Когда сажать помидоры в мае 2025 года

Томаты — свето- и влаголюбивая культура, которая нуждается в благоприятных условиях для успешного роста и обильного урожая. Чтобы рассада хорошо прижилась и активно плодоносила, важно выбрать подходящий момент для высадки. Согласно лунным ритмам, лучшее время для посадки помидоров в мае 2025 года приходится на период растущей Луны, а именно:

5 мая;

6 мая;

7 мая;

8 мая;

9 мая;

10 мая;

11 мая.

Когда высаживать сладкий перец в мае 2025 года

Опытные огородники хорошо знают, что перец — одна из самых чувствительных культур, которую не стоит высаживать в открытую почву раньше, чем установится стабильное тепло. Для нормального роста почва должна прогреться не менее +12 °C, а ночная температура — не опускаться ниже этой отметки. Обычно такие условия наступают только во второй половине мая.

Преждевременная посадка может нанести вред рассаде: даже если листья останутся зелеными, плоды вырастут мелкими, бледными и слабыми. Поэтому лучше не спешить и дождаться оптимальных погодных условий.

Когда лучше сажать капусту в мае 2025 года

Огородники утверждают, что капуста хорошо чувствует себя в прохладном климате, поэтому ее высадку можно начинать еще с апреля. Однако, чтобы получить большие, плотные головки, следует выбрать наиболее благоприятные дни для посадки в мае. Согласно лунному календарю, лучше всего высаживать капусту в следующие даты:

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12–20 мая;

22–24 мая;

27 мая;

29 мая.