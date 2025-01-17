Когда высевать помидоры зимой 2025 года: лунный календарь с благоприятными датами

Уже в январе можно начинать планировать и готовиться к садово-огородным работам на 2025 год.

Выращивание большинства овощных культур обычно начинается с рассады. Некоторые из огородников покупают ее на рынке, а другие предпочитают самостоятельное выращивание.

Чтобы определить лучшие даты для посева семян томатов, следует учитывать сроки их созревания. Рассчитать приблизительное время посева можно по следующей схеме:

Ранние сорта: от прорастания до спелости требуется около 80-105 дней.

от прорастания до спелости требуется около 80-105 дней. Среднеспелые сорта: созревают за 110-120 дней.

созревают за 110-120 дней. Позднеспелые сорта: от прорастания до полной спелости проходит 125-140 дней.

Чем длиннее период созревания томатов, тем раньше их высевают на рассаду. Например, зимой лучше сеять позднеспелые сорта, тогда как среднеспелые и раннеспелые можно оставить на весеннее посев. Обычно огородники начинают высевать помидоры на рассаду с середины или конца февраля.

Согласно рекомендациям лунного календаря, среднеспелые сорта томатов можно высевать в открытую почву в период с 15 по 28 февраля. Рассада развивается примерно 55-65 дней, поэтому пересаживать молодые растения в открытую почву можно уже с середины мая. Кстати, сорта среднего созревания отлично подходят для выращивания в больших объемах в открытом грунте.

Позднеспелые сорта помидоров высевают на рассаду в период от 1 до 15 февраля. Продолжительность их развития составляет примерно 65-75 дней. Уже в начале июня эти томаты можно пересаживать в открытый грунт. Поздние сорта идеально подходят для консервации и сохраняются в течение длительного времени.

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