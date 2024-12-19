Когда закончится война и какие территории не вернет Украина: экстрасенс удивила предсказанием

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Экстрасенс Исита Гая сделала предсказание о том, когда закончится война и что ждет Украину после заключения мирного договора.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Исита Гая считает, что война в Украине закончится в "ближайшем будущем".

"Оккупированными территориями будут заниматься разные страны: они не отойдут ни РФ, ни Украине. Они будут под руководством тех стран, которые будут способствовать мирному договору. Это не навсегда, а на некоторое время. В Украине будет развиваться военное дело. Быть военным будет очень популярно. В Украине будут производиться передовые виды оружия. Здесь есть возможность изобретения нового оружия, которое может стать поводом для прекращения войны", - сказала она.

Также Исита Гая предусматривает очень хорошее будущее для Украины: "Это будет территория свободы, где будут внедрены новые технологии. Я видела, что на этой территории будут проживать очень много людей из разных стран, будут научные центры, будут создаваться передовые технологии".

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