Кого чествует Церковь 28 ноября / © pexels.com

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28 ноября (11 декабря), в православном календаре день памяти преподобномученика Стефана Нового. Стефан Новый родился около 715 года в Константинополе в благочестивой христианской семье. Его родителей звали Иваном и Анной. По преданию мать посвятила сына Богу еще до его рождения.

С детства мальчик проявлял склонность к молитве и изучению Священного Писания. Он получил образование, хорошо знал церковные тексты и постепенно осознал желание посвятить свою жизнь служению Богу.

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Когда Стефану исполнилось 16 лет, он покинул светскую жизнь и отправился на гору Святого Авксентия близ Константинополя. Там он принял монашеский постриг и начал вести уединенную жизнь, посвященную молитве, посту и духовному совершенствованию.

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Впоследствии Стефан стал игуменом монастыря. К нему приходили люди, которые стремились к духовному совету и монашескому наставничеству. Его уважали за смирение, мудрость и строгое соблюдение христианских заповедей.

Жизнь Стефана Нового пришлась на период острых религиозных споров в Византийской империи. В правление императора Константина V Копронима особенно усилились преследования тех, кто чтил святые иконы.

Иконоборцы считали, что использование священных изображений в богослужении противоречит христианскому учению. Защитники икон отмечали, что почитание образа направлено к тому, кто на нем изображен, а не к материалу, из которого он изготовлен.

Стефан Новый открыто выступил против императорской политики. Он отказался отречься от почитания икон и продолжал обучать своих учеников православной вере.

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Его принципиальная позиция вызвала недовольство правителя. Власти пытались заставить монаха отказаться от убеждений, однако он оставался непоколебимым.

Кому молятся 28 ноября — день памяти мученика Иринарха

Иринарх жил в период гонений на христиан, когда исповедание веры во Христа могло стоить человеку жизни. По церковному преданию, он служил палачом в городе Севастии, расположенном на территории Малой Армении.

Во время выполнения своих обязанностей Иринарх стал свидетелем страданий христианских женщин, преследовавшихся за отказ отречься от веры. Их мужество, терпение и готовность принять смерть ради Христа произвели на него глубокое впечатление.

Увидев, что женщины не отказываются от своих убеждений даже под угрозой жестоких наказаний, Иринарх стал задумываться над христианским учением. Впоследствии он сам уверовал во Христа.

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По преданию, особое впечатление на Иринарха произвела стойкость семи христианок, приведённых на суд за отказ поклоняться языческим богам. Они мужественно переносили испытания, не отрекаясь от своей веры.

Увидев их духовную силу, Иринарх открыто заявил о собственной вере в Иисуса Христа. Его решение стало неожиданностью для присутствующих, ведь недавно он сам участвовал в преследовании христиан.

Вместе с ним христианство принял иерей Акиндин, который окрестил новообращенного. После этого Иринарх уже не скрывал своих убеждений и готов разделить судьбу тех, кого раньше преследовал.

Кого чествуют в Украине 28 ноября по старому календарю

По старому календарю 28 ноября в Украине чтили память преподобного Паисия Величковского. Родился он в Полтаве в семье священника. В молодом возрасте оставил учебу в Киево-Могилянской академии и избрал монашеский путь. Подвижническую жизнь провел на Афоне, а затем возглавил Немецкий монастырь в Молдове. Паисий Величковский переводил на церковнославянский язык произведения святых отцов, в частности о молитве и духовном совершенствовании. Благодаря его труду возродился интерес к исихазму — традиции внутренней молитвы и духовного сосредоточения.

Приметы 28 ноября

Народные приметы 28 ноября / © pexels.com

Если 28 ноября выпал снег, то зима будет снежной.

Если морозно, в ближайшие дни следует ожидать сильного похолодания.

Если небо затянуто облаками, то вскоре может выпасть снег.

Что нельзя делать 28 ноября

28 ноября не следует первым одалживать кому-то деньги, ведь вместе с ними можно отдать собственный достаток. В то же время, если кто-то обращается за финансовой поддержкой, отказывать ему не советуют.

Что можно делать 28 ноября

Верующие просят святого Стефана о духовной опеке, помощи в преодолении жизненных испытаний, выздоровлении и защите от проблем.

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