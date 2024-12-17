Коктейли с шампанским: идеи вкусного напитка на Новый год-2025

Встреча Нового года не проходит без шампанского.
Шампанское – напиток, без которого не обходится ни один новогодний стол. Чтобы по-новому открыть роскошный вкус этого напитка, можно приготовить немало разных коктейлей.
Предлагает три варианта вкусных коктейлей, в основе которых – шампанское.
Aperol Spritz
Ингредиенты:
- Prosecco или другое сухое шампанское — 60 мл
- "Апероль" — 40 мл
- Sprite – 20 мл
- один апельсин или красный грейпфрут
- лед в кубиках
Приготовление:
В бокал кладем лед и наливаем шампасское. Добавляем "Апероль" и газировку. Бокал можно украсить куском апельсина.
Martini Royale
Ингредиенты:
- белый вермут – 75 мл
- шампанское – 75 мл
- сок лимона – 20 мл
- мята – несколько листочков
- лед в кубиках
Приготовление:
Бокал для напитка наполняем льдом. Добавляем в него шампанское, а затем – вермут и сок лимона. Размешиваем коктейль ложкой. Украшаем мятой.
"Северное сияние"
Ингредиенты:
- шампанское (сладкое или полусладкое) – 100 мл
- водка – 50 мл
- лимонный сок – 50 мл
- сахар – 1 столовая ложка
- лед в кубиках
Приготовление:
В шейкере смешиваем водку, сахар и лимонный сок. Бокал наполняем льдом и переливаем туда смесь. Добавляем шампанское и тщательно перемешиваем.
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