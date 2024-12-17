Коктейли с шампанским: идеи вкусного напитка на Новый год-2025

Встреча Нового года не проходит без шампанского.

Шампанское – напиток, без которого не обходится ни один новогодний стол. Чтобы по-новому открыть роскошный вкус этого напитка, можно приготовить немало разных коктейлей.

Предлагает три варианта вкусных коктейлей, в основе которых – шампанское.

‎Aperol Spritz

Ингредиенты:

Prosecco или другое сухое шампанское — 60 мл

"Апероль" — 40 мл

Sprite – 20 мл

один апельсин или красный грейпфрут

лед в кубиках

Приготовление:

В бокал кладем лед и наливаем шампасское. Добавляем "Апероль" и газировку. Бокал можно украсить куском апельсина.

Martini Royale

Ингредиенты:

белый вермут – 75 мл

шампанское – 75 мл

сок лимона – 20 мл

мята – несколько листочков

лед в кубиках

Приготовление:

Бокал для напитка наполняем льдом. Добавляем в него шампанское, а затем – вермут и сок лимона. Размешиваем коктейль ложкой. Украшаем мятой.

"Северное сияние"

Ингредиенты:

шампанское (сладкое или полусладкое) – 100 мл

водка – 50 мл

лимонный сок – 50 мл

сахар – 1 столовая ложка

лед в кубиках

Приготовление:

В шейкере смешиваем водку, сахар и лимонный сок. Бокал наполняем льдом и переливаем туда смесь. Добавляем шампанское и тщательно перемешиваем.

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