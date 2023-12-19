Колядование, щедрование и посевание по новому календарю: когда любимые рождественские развлечения детей

Важными традициями украинцев в рождественско-новогодний период является колядование, щедрование и посевание. Но по новому календарю даты этих зимних развлечений изменились.
Колядование, щедрование и посев издавна были любимыми зимними развлечениями детей в Украине. Эти обрядовые традиции пришли к нам издавна.
С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, по которому даты основных религиозных праздников (кроме Пасхи и связанных с ней) изменились. Поэтому важно запомнить, какого числа мы будем колядовать, щедровать и сеять.
Когда колядуют по новому календарю
Издавна в разных регионах Украины колядовать начинали не одновременно. Например, в Покутье это делали уже в Святой вечер, а в Гуцульщине и Слобожанщине в первый день Рождества. Однако неизменной остается привязка к празднованию светлого Рождества.
Итак, по новому календарю украинцы будут колядовать:
- 24 декабря (ранее 6 января) — Святой Вечер;
- 25 декабря (ранее 7 января) – Рождество.
Традиционно колядовать первыми шли самые маленькие, а уже позже взрослые мужчины. Однако в большинстве регионов Украины девушки тоже шли петь коляды.
Традиционно колядники несут с собой колокольчики и большую звезду, ходят от дома к дому, поют обрядовые песни, чтобы возвестить радостное известие: рождение Сына Божьего. Также во время колядования выражают пожелания хозяевам дома. Обычно желали здоровья, счастья, благополучия и большого урожая.
Какого числа щедруют в 2024 году по новому календарю
Щедровками называют особые обрядовые песни, приуроченные ко дню Маланки и Щедрого вечера.
Это достаточно старый обычай. Щедрователи собирались группами, пели, прославляли хозяев дома, желали им счастья и здоровья в Новом году. За это обязательно получали небольшое вознаграждение: сладости, монеты.
Щедрование всегда сопровождалось сказочным действом. Участники переодевались, "водили козу", танцевали.
Раньше у украинцев существовал отдельный интересный праздник — Старый Новый год. Щедровали обычно накануне. С переходом на новоюлианский календарь щедровать мы будем 31 декабря (ранее 13 января).
Когда посевают по новому календарю
Посевают украинцы рано утром на праздник Василия. Главной особенностью посевания, которая отличает его от колядок и щедривок, является то, что посевать разрешалось только мальчикам или мужчинам.
По новому календарю святого Василия верующие будут чествовать 1 января.
Согласно поверьям, чем больше посевальников придет в дом, тем счастливее и богаче будет год. Поэтому чаще всего первыми шли к родственникам, крестным родителям, бабушкам и дедушкам.
Обязательным атрибутом посевальников является зерно (ячмень, пшеница, рис, просо). Только горох считается под запретом. Среди наших предков ходило мнение, что он символизирует слезы. Посевальники заходят в дом, разбрасывают зерно и произносят обрядовые слова. Потом поздравляли хозяев с Новым годом, желали счастливо его прожить.
Посевальникам не было принято давать деньги. Потому что тогда можно отдать и благополучие из дома.
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