Колядование, щедрование и посевание по новому календарю: когда любимые рождественские развлечения детей

Важными традициями украинцев в рождественско-новогодний период является колядование, щедрование и посевание. Но по новому календарю даты этих зимних развлечений изменились.

Колядование, щедрование и посев издавна были любимыми зимними развлечениями детей в Украине. Эти обрядовые традиции пришли к нам издавна.

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, по которому даты основных религиозных праздников (кроме Пасхи и связанных с ней) изменились. Поэтому важно запомнить, какого числа мы будем колядовать, щедровать и сеять.

Когда колядуют по новому календарю

Издавна в разных регионах Украины колядовать начинали не одновременно. Например, в Покутье это делали уже в Святой вечер, а в Гуцульщине и Слобожанщине в первый день Рождества. Однако неизменной остается привязка к празднованию светлого Рождества.

Итак, по новому календарю украинцы будут колядовать:

24 декабря (ранее 6 января) — Святой Вечер;

(ранее 6 января) — Святой Вечер; 25 декабря (ранее 7 января) – Рождество.

Традиционно колядовать первыми шли самые маленькие, а уже позже взрослые мужчины. Однако в большинстве регионов Украины девушки тоже шли петь коляды.

Традиционно колядники несут с собой колокольчики и большую звезду, ходят от дома к дому, поют обрядовые песни, чтобы возвестить радостное известие: рождение Сына Божьего. Также во время колядования выражают пожелания хозяевам дома. Обычно желали здоровья, счастья, благополучия и большого урожая.

Какого числа щедруют в 2024 году по новому календарю

Когда щедруют по новому календарю / Фото: Pexels

Щедровками называют особые обрядовые песни, приуроченные ко дню Маланки и Щедрого вечера.

Это достаточно старый обычай. Щедрователи собирались группами, пели, прославляли хозяев дома, желали им счастья и здоровья в Новом году. За это обязательно получали небольшое вознаграждение: сладости, монеты.

Щедрование всегда сопровождалось сказочным действом. Участники переодевались, "водили козу", танцевали.

Раньше у украинцев существовал отдельный интересный праздник — Старый Новый год. Щедровали обычно накануне. С переходом на новоюлианский календарь щедровать мы будем 31 декабря (ранее 13 января).

Когда посевают по новому календарю

Когда посевают по новому календарю / Фото: Unsplash

Посевают украинцы рано утром на праздник Василия. Главной особенностью посевания, которая отличает его от колядок и щедривок, является то, что посевать разрешалось только мальчикам или мужчинам.

По новому календарю святого Василия верующие будут чествовать 1 января.

Согласно поверьям, чем больше посевальников придет в дом, тем счастливее и богаче будет год. Поэтому чаще всего первыми шли к родственникам, крестным родителям, бабушкам и дедушкам.

Обязательным атрибутом посевальников является зерно (ячмень, пшеница, рис, просо). Только горох считается под запретом. Среди наших предков ходило мнение, что он символизирует слезы. Посевальники заходят в дом, разбрасывают зерно и произносят обрядовые слова. Потом поздравляли хозяев с Новым годом, желали счастливо его прожить.

Посевальникам не было принято давать деньги. Потому что тогда можно отдать и благополучие из дома.

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