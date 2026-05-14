Комары выбирают жертв не случайно: ученые объяснили, почему кусают именно вас

Комары реагируют на определенные сигналы человеческого организма, из-за чего одних людей они кусают значительно чаще, чем других. На привлекательность для насекомых могут влиять группа крови, температура тела, физическая активность и даже цвет одежды.

Об этом сообщило издание Huff Post.

Одним из факторов, который может влиять на частоту укусов, является группа крови. В одном из контролируемых исследований, опубликованном в журнале Medical Entomology, насекомые почти вдвое чаще садились на людей с группой I крови, чем на людей с группой II. Исследователи объясняют это веществами, которые организм выделяет через кожу и которые могут «подсказывать» комарам группу крови человека.

Профессор энтомологии Университета Флориды Джонатан Дэй отмечает, что комары ориентируются прежде всего на сигналы, свидетельствующие о наличии источника крови. Важнейшим из них он называет углекислый газ.

По словам ученого, люди с активным метаболизмом выделяют больше CO2, а следовательно становятся более заметными для насекомых. Специалисты отмечают, что физическая активность может повышать привлекательность человека для комаров.

Кроме углекислого газа, насекомых привлекают и так называемые «вторичные сигналы». Одним из них является молочная кислота, которая выделяется через кожу после физических нагрузок. Она сигнализирует комарам, что перед ними потенциальная цель.

Также комары ориентируются с помощью зрения. По словам Дэя, эти насекомые летают низко над землей и хорошо замечают контрастные объекты на горизонте. Именно поэтому люди в темной одежде могут привлекать больше внимания комаров, чем те, кто носит светлые вещи.

Важную роль играет и температура тела. Комары способны чувствовать тепло после приземления на кожу и искать участки, где кровь расположена ближе к поверхности. Поэтому люди с чуть более высокой температурой тела чаще становятся жертвами укусов.

Дерматолог клиники Кливленда Мелисса Пилианг добавляет, что привлекательность для комаров также может возрастать после употребления алкоголя. Одно из исследований показало, что люди, которые выпили всего одну банку пива, чаще привлекали насекомых, чем те, кто не употреблял алкоголь.

Кроме того, беременность и избыточный вес могут ускорять метаболизм, что тоже влияет на интенсивность сигналов, которые «считывают» комары.

Специалисты отмечают, что избежать укусов все же возможно. В первую очередь советуют ограничивать пребывание на улице в периоды наибольшей активности комаров — на рассвете и закате. Если же этого избежать нельзя, стоит максимально закрывать кожу одеждой.

Дэй рекомендует носить легкие длинные брюки и рубашки из легких тканей, которые защищают от насекомых. Также эффективными остаются репелленты с DEET. По словам специалистов, средства с концентрацией DEET около 5% могут обеспечить защиту примерно на полтора часа.

Несмотря на споры о безопасности DEET, Агентство по охране окружающей среды США после пересмотра данных в 2014 году заявило, что правильное использование таких средств не представляет риска для здоровья, в том числе для детей, беременных женщин и кормящих матерей.

Ученые отмечают, что пока нет достаточных исследований, подтверждающих эффективность свечей с цитронеллой. Зато в местах отдыха советуют использовать вентиляторы, поскольку комарам трудно передвигаться в ветреных условиях.

Если укуса избежать не удалось, врачи рекомендуют не расчесывать кожу. Это может усилить зуд, вызвать раздражение и повысить риск инфекции.

Для облегчения симптомов советуют прикладывать холодные компрессы или лед. Также могут помочь безрецептурные кремы с гидрокортизоном или антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты могут облегчить симптомы после укуса.

