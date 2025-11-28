- Дата публикации
Комнатное растение, которое называют "источником счастья": его аромат поднимает настроение и успокаивает нервы
Некоторые называют его “растением счастья”, и это неслучайно — жасмин действительно положительно влияет на человека.
Жасмин — настоящий король ароматов. Однако немногие знают, насколько он благотворно действует на людей и какую пользу приносит.
Он нейтрализует негативные эмоции — неуверенность, гнев, тревогу — и помогает справиться с депрессией. Именно поэтому его прозвали «растением счастья», ведь его влияние на психику действительно положительное.
Существует несколько видов жасмина, но только два подходят для изготовления эфирного масла благодаря уникальному аромату: Jasminum officinale и Jasminum grandiflorum.
Ученые под руководством профессора Ганса Хатта из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе подтвердили, что аромат жасмина положительно влияет на психику, а следовательно, и на общее состояние организма.
В исследовании на мышах было обнаружено, что когда животные ощущали аромат растения, они успокаивались и прекращали активность. Сканирование мозга показало, что запах жасмина значительно снижает уровень тревожности.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Biological Chemistry.
Хотя уход за комнатным жасмином несложный, если у вас нет возможности выращивать его дома, всегда можно воспользоваться эфирным маслом на его основе.
Как ухаживать за комнатным жасмином
Комнатный жасмин — довольно неприхотливое, однако чувствительное к условиям растение. Если обеспечить ему правильный микроклимат, он щедро отблагодарит обильным цветением и насыщенным ароматом. Вот основные правила ухода.
Освещение
Жасмин любит яркий, но рассеянный свет:
Лучшее место — окна восточной или западной ориентации.
Избегайте прямого полуденного солнца: оно может вызвать ожоги листьев.
Зимой растению требуется дополнительная подсветка, ведь от недостатка света оно перестает цвести.
Температура
Растение комфортно чувствует себя при умеренной температуре:
Весна–лето: +20…+25°C.
Осень–зима: +10…+15°C — прохладный период стимулирует будущее цветение.
В жарких помещениях жасмин сбрасывает бутоны и теряет декоративность.
Поливание
Жасмин нуждается в обильном, но контролируемом поливании:
Весной и летом почва должна оставаться слегка влажной, но не мокрой.
Осенью и зимой частоту поливания уменьшают — почва должна подсыхать между ними.
Используйте мягкую отстоянную воду.
Влажность воздуха
Это одно из ключевых условий:
Жасмин не переносит сухой воздух, особенно зимой.
Подойдут опрыскивание, увлажнитель или поддон с водой и керамзитом.
Избегайте попадания воды на бутоны — это может привести к их опадению.
Почва и пересаживание
Правильный субстрат — залог здоровой корневой системы:
Почва должна быть легкой, воздухопроницаемой и слабокислой.
Подойдет смесь листовой земли, торфа и песка.
Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые — раз в 2–3 года, желательно весной.
Подкормка
Жасмин активно растет и требует регулярного питания:
С весны до осени удобряйте 1 раз в 2 недели комплексными удобрениями для цветущих растений.
Осенью и зимой подкормку прекращают.