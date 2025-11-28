Комнатное растение, которое называют "источником счастья": его аромат поднимает настроение и успокаивает нервы

Комнатный жасмин — растение счастья / © Pixabay

Жасмин — настоящий король ароматов. Однако немногие знают, насколько он благотворно действует на людей и какую пользу приносит.

Он нейтрализует негативные эмоции — неуверенность, гнев, тревогу — и помогает справиться с депрессией. Именно поэтому его прозвали «растением счастья», ведь его влияние на психику действительно положительное.

Существует несколько видов жасмина, но только два подходят для изготовления эфирного масла благодаря уникальному аромату: Jasminum officinale и Jasminum grandiflorum.

Ученые под руководством профессора Ганса Хатта из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе подтвердили, что аромат жасмина положительно влияет на психику, а следовательно, и на общее состояние организма.

В исследовании на мышах было обнаружено, что когда животные ощущали аромат растения, они успокаивались и прекращали активность. Сканирование мозга показало, что запах жасмина значительно снижает уровень тревожности.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Biological Chemistry.

Хотя уход за комнатным жасмином несложный, если у вас нет возможности выращивать его дома, всегда можно воспользоваться эфирным маслом на его основе.

Как ухаживать за комнатным жасмином

Комнатный жасмин — довольно неприхотливое, однако чувствительное к условиям растение. Если обеспечить ему правильный микроклимат, он щедро отблагодарит обильным цветением и насыщенным ароматом. Вот основные правила ухода.

Освещение

Жасмин любит яркий, но рассеянный свет:

Лучшее место — окна восточной или западной ориентации.

Избегайте прямого полуденного солнца: оно может вызвать ожоги листьев.

Зимой растению требуется дополнительная подсветка, ведь от недостатка света оно перестает цвести.

Температура

Растение комфортно чувствует себя при умеренной температуре:

Весна–лето: +20…+25°C.

Осень–зима: +10…+15°C — прохладный период стимулирует будущее цветение.

В жарких помещениях жасмин сбрасывает бутоны и теряет декоративность.

Поливание

Жасмин нуждается в обильном, но контролируемом поливании:

Весной и летом почва должна оставаться слегка влажной, но не мокрой.

Осенью и зимой частоту поливания уменьшают — почва должна подсыхать между ними.

Используйте мягкую отстоянную воду.

Влажность воздуха

Это одно из ключевых условий:

Жасмин не переносит сухой воздух, особенно зимой.

Подойдут опрыскивание, увлажнитель или поддон с водой и керамзитом.

Избегайте попадания воды на бутоны — это может привести к их опадению.

Почва и пересаживание

Правильный субстрат — залог здоровой корневой системы:

Почва должна быть легкой, воздухопроницаемой и слабокислой.

Подойдет смесь листовой земли, торфа и песка.

Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые — раз в 2–3 года, желательно весной.

Подкормка

Жасмин активно растет и требует регулярного питания: