Комнатные цветы не будут болеть: китайская подкормка на основе орехов

Зимой необходимо особое внимание уделить комнатным растениям, чтобы они не болели и хорошо росли. А поможет вам в этом китайская подкормка.

Чтобы комнатные растения цветали, не болели и радовали глаз своими зелеными листьями, их нужно регулярно подкармливать. И зимой тоже. Отличный результат показывает удобрение на основе грецких орехов, которое особенно популярно среди китайских блоггеров. В чем она заключается?

Для приготовления такой подкормки вам понадобятся орехи в скорлупе. Из них нужно приготовить отвар, богатый различными микро- и макроэлементами, полезными веществами, которые нужны растениям в холодный период года.

Такая подкормка насыщает цветы цинком и йодом. А именно зимой этих элементов больше не хватает растениям. Как результат цветы и рассада чахнут, не растут, желтеют и выглядят довольно несчастно.

Как приготовить отвар из скорлупы грецких орехов

Как приготовить отвар из скорлупы грецких орехов. / Фото: Pexels

Возьмите 25 грецких орехов прямо в скорлупе, поместите их в кипящую воду. Понадобится, примерно, 1-1,5 литра жидкости. Кипятить их нужно 3-5 минут. После этого отвар важно охладить и разбавить одним литром обыкновенной воды.

Такую подкормку советуют вносить под корень, поливая комнатные растения раз в семь дней, а рассаду раз в 1,5 недели.

Кстати, скорлупу от грецких орехов не стоит выбрасывать, даже когда вы съели сердцевину. Ее садоводы используют как мульчу. А некоторые дачники сжигают скорлупу, а полученной золой подсыпают растения под корень весной.

Есть еще один способ для ленивых. Можете весной просто разложить ореховую скорлупу в саду и огороде. Она будет постепенно разлагаться и насыщать землю полезными веществами, которые нужны растениям.

Скорлупа грецких орехов для орхидей

Также скорлупу грецких орехов можно использовать в качестве субстрата для орхидей. Однако не стоит слишком стараться. Ореховые скорлупы должны стать только дополнением к основному субстрату. Так орхидеи начнут быстрее и лучше расти, почаще цвести.

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