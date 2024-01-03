Комнатные цветы не будут болеть: китайская подкормка на основе орехов

Зимой необходимо особое внимание уделить комнатным растениям, чтобы они не болели и хорошо росли. А поможет вам в этом китайская подкормка.
Чтобы комнатные растения цветали, не болели и радовали глаз своими зелеными листьями, их нужно регулярно подкармливать. И зимой тоже. Отличный результат показывает удобрение на основе грецких орехов, которое особенно популярно среди китайских блоггеров. В чем она заключается?
Для приготовления такой подкормки вам понадобятся орехи в скорлупе. Из них нужно приготовить отвар, богатый различными микро- и макроэлементами, полезными веществами, которые нужны растениям в холодный период года.
Такая подкормка насыщает цветы цинком и йодом. А именно зимой этих элементов больше не хватает растениям. Как результат цветы и рассада чахнут, не растут, желтеют и выглядят довольно несчастно.
Как приготовить отвар из скорлупы грецких орехов
Возьмите 25 грецких орехов прямо в скорлупе, поместите их в кипящую воду. Понадобится, примерно, 1-1,5 литра жидкости. Кипятить их нужно 3-5 минут. После этого отвар важно охладить и разбавить одним литром обыкновенной воды.
Такую подкормку советуют вносить под корень, поливая комнатные растения раз в семь дней, а рассаду раз в 1,5 недели.
Кстати, скорлупу от грецких орехов не стоит выбрасывать, даже когда вы съели сердцевину. Ее садоводы используют как мульчу. А некоторые дачники сжигают скорлупу, а полученной золой подсыпают растения под корень весной.
Есть еще один способ для ленивых. Можете весной просто разложить ореховую скорлупу в саду и огороде. Она будет постепенно разлагаться и насыщать землю полезными веществами, которые нужны растениям.
Скорлупа грецких орехов для орхидей
Также скорлупу грецких орехов можно использовать в качестве субстрата для орхидей. Однако не стоит слишком стараться. Ореховые скорлупы должны стать только дополнением к основному субстрату. Так орхидеи начнут быстрее и лучше расти, почаще цвести.
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