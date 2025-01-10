Комнатные фиалки поливайте дважды в неделю настоем из одного овоща: будут цвести постоянно — без химии

Опытные цветоводы советуют использовать настой из красного лука для подкормки фиалок (сенполии), чтобы способствовать их цветению.
Этот обычный и действенный метод содействует цветению растений даже в зимний период. Как отмечают эксперты по цветоводству, лук укрепляет иммунитет фиалок и защищает их от заболеваний благодаря высокому содержанию калия и серы.
Для приготовления настоя понадобятся очень простые ингредиенты, которые можно найти на каждой кухне: всего одна луковица и две столовые ложки воды.
Лук необходимо измельчить, залить водой, тщательно перемешать и процедить. Полученный раствор разбавляют водой в соотношении друг к другу и используют для поливки фиалок (сенполии).
Применять свежий настой следует раз в две недели, говорят специалисты. Именно он будет обеспечивать этим популярным комнатным растениям надлежащий уход и стимулировать их цветение.
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