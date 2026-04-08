Комнатные растения для дома с котами и собаками: что не навредит питомцам

Владельцам кошек и собак советуют внимательно пересмотреть выбор комнатных растений в своих домах, ведь некоторые из них могут быть опасными для животных. Альтернативой являются нетоксичные виды, которые позволяют сохранить уют и при этом не навредить любимцам.

Об этом сообщило издание Express.

По словам эксперта Ника Вуда, комнатные растения могут улучшать микроклимат и вид дома, однако владельцам домашних животных стоит выбирать только безопасные варианты. Он отмечает: даже случайное поедание листьев некоторых растений может представлять риск для кошек и собак.

Среди рекомендуемых вариантов — африканская фиалка, которая хорошо цветет при достаточном освещении и не токсична для животных. Также безопасными считаются бостонский папоротник и парлор пальма — неприхотливые растения, которые хорошо растут в домашних условиях.

В перечень входит и калатея — декоративное растение с яркими листьями, требующее мягкой воды и умеренной влажности почвы. Еще один вариант — карликовая горная пальма, которая может расти даже в затененных местах и не нуждается в частом поливе.

Эксперт также советует обратить внимание на китайское денежное растение, которое любит непрямой свет, а также на маранту, известную как «молитвенное растение», которое хорошо чувствует себя при высокой влажности.

Среди популярных и безопасных вариантов — орхидея фаленопсис, которая не требует сложного ухода и может цвести дважды в год.

Также в списке — паутинное растение, известное своей выносливостью, и гипоэстес — декоративное растение с ярко-пятнистыми листьями, которое добавляет цвета интерьеру и хорошо растет при ярком непрямом свете.

