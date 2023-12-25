Комнатные растения для спокойствия и счастья: поднимают настроение, снимают стресс и головную боль

Домашние цветы, положительно влияющие на психическое здоровье: каждая хозяйка должна иметь хоть один такой цветок у себя на подоконнике.
Некоторые из комнатных растений способны не только любовать глаз своей красотой. Они также умеют поднимать настроение и помогают избавиться от тревожных состояний. А еще, согласно народным приметам, приносят девушкам счастье в личной жизни. Рассказываем, какие комнатные цветы очень положительно влияют на эмоциональное самочувствие людей.
Какие комнатные цветы помогают избавиться от стресса
- Сансевьерия. Это растение еще называют "тещин язык". Она прекрасно очищает воздух в помещении и производит много кислорода. Поэтому этот домашний цветок помогает жильцам дома легко дышать и крепко спать. А качественный сон, как известно, улучшает всеобщее самочувствие и повышает настроение.
- Спатифиллум или «женское счастье». Это комнатное растение очищает воздух от токсинов, не позволяя им попасть в организм человека. А флористы его рекомендуют всем, кто хочет иметь дома спокойную и положительную энергетику. Так как растение очищает воздух от толуола и ксилола, что может стать причиной стресса. А еще по народным приметам спатифиллум помогает незамужним девушкам обрести настоящую любовь. Замужним женщинам цветок помогает сохранить семейное счастье и уют. А тем, кто хочет иметь детей, «женское счастье» поможет осуществить свою мечту.
- Лаванда. Наверное, это растение всем известно своим расслабляющим и успокаивающим эффектом. Неврологи рекомендуют держать цветок в доме, чтобы стабилизировать свое настроение и снизить уровень тревоги. Также лаванда обладает противосудорожными и обезболивающими свойствами, поэтому будет полезна тем, кто страдает головной болью.
- Хризантемы. Этот цветок имеет свежий резковатый запах, благодаря чему способен улучшать настроение жильцам дома. Поскольку она содержит такое же химическое соединение, как эвкалипт. Поэтому также обладает лечебными свойствами и улучшает память.
- Жасмин. Это растение используется в медицине в терапевтических целях, а также в парфюмерии. Медики рекомендуют держать его в доме, поскольку это растение способно бодрить, снижая усталость, кровяное давление, а также растение снимает агрессию. Если в семье есть те, кто страдает паническими атаками, депрессиями и бессонницей, жасмин обязательно должен быть на подоконнике.
- Мята. Это целебное растение обладает множеством полезных свойств. Ее используют для лечения, приготовления блюд, для декорирования и ароматизации воздуха. Тем, кто испытывает проблемы с памятью и концентрацией внимания, нужно обязательно употреблять мяту в пищу, пить из нее полезный чай. Это растение необходимо иметь в доме тем людям, которые испытывают проблему хронической усталости.
- Алое. Это еще одно из самых полезных растений для здоровья человека. Его используют как в терапевтических целях, так и для косметологических процедур. А еще алое обладает расслабляющими и снотворными свойствами, поэтому способствует глубокому и крепкому сну, снижая уровень стресса и тревожных состояний.
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