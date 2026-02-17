Комнатные растения из семян: 6 видов, которые легко вырастить дома

Колеус

Реклама

Выращивание комнатных растений из семян — простой способ расширить домашнюю коллекцию и приобщиться к процессу с первой минуты. Эксперты отмечают, что некоторые популярные виды прекрасно прорастают в домашних условиях и подходят даже новичкам. Ниже — шесть растений, которые лучше всего проявляют себя при выращивании из семян.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Колеус

Колеусы отличаются яркими пестрыми листьями и быстрым стартом развития. При надлежащей влажности их семена всходят менее чем за две недели. Хотя растению не нужно прямое солнце, много света помогает сохранить насыщенность цветов. Преподаватель садоводства Робин Тротт советует обратить внимание на сорта «Радуга», «Волшебник» и «Черный дракон».

Реклама

Спаржевый папоротник

Декоративный спаржевый папоротник легко приспосабливается к условиям в помещении и не требует сложного ухода. Семена перед высадкой замачивают на ночь, а прорастание может длиться больше месяца. Главное — поддерживать влажность почвы.

Паутинное растение

Паутинное растение легко размножается «детками», но хорошо растет и из семян. Их высевают на глубину около 1,2 см и обеспечивают яркий непрямой свет. Взрослые растения неприхотливы и хорошо чувствуют себя даже при недостаточной освещенности.

Бегония

Выращивание бегоний из семян открывает доступ к более широкому выбору сортов. Во время прорастания требуется яркое прямое освещение — подойдут восточные или западные окна, возможна также подсветка. Семена не заглубляют в землю и поддерживают стабильную влажность. Автор Энид Оффолтер отмечает: недостаток света или влаги — самая частая причина неудачного выращивания.

Гипоэстес

Это декоративное растение быстро прорастает и хорошо развивается при условии яркого непрямого света. Семена не присыпают почвой, ведь для прорастания ему нужен свет. Тротт отмечает: растение в горошек подходит тем, кто хочет яркий акцент в домашней коллекции.

Реклама

Кошачья трава

Самый простой вариант для тех, кто хочет быстрого результата. Семена злаковых культур — овса, пшеницы или ячменя — прорастают за несколько дней и не требуют сложного ухода. Кошачья трава хорошо смотрится дома и станет приятным бонусом для домашних любимцев.

Напомним, садовод поделился подборкой из семи комнатных растений, которые хорошо чувствуют себя в разных условиях освещения и полива. Среди них — вариант, который почти невозможно уничтожить.