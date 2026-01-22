Комнатные растения на грани гибели: как их спасти после пересыхания

Комнатные растения / © Фото из открытых источников

Реклама

Если комнатное растение поникло из-за нехватки воды, это еще не приговор. Эксперты по уходу за зелеными насаждениями отмечают: даже после длительного пересыхания многие растения можно спасти — главное действовать осторожно и не навредить еще больше.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты объясняют, что недостаточный полив — это не столько о малом количестве воды, сколько о слишком редких поливах. Длительный недостаток влаги истощает корневую систему, замедляет рост и приводит к увяданию или опадению листьев. В то же время поникший вид растения еще не всегда означает, что его невозможно спасти.

Реклама

По словам экспертов, пересыхание почвы может серьезно повредить корни. Если они перестают нормально работать, вода просто не доходит до листьев. В таком состоянии растение переходит в режим выживания: останавливает рост, сбрасывает листья и тратит энергию только на поддержание жизни. Кроме того, повторные периоды засухи повышают риск появления болезней и вредителей.

Не все комнатные растения одинаково хорошо переносят недостаток воды. Хуже всего на пересыхание реагируют папоротники, калатеи, молитовники и африканские фиалки. Они нуждаются в постоянно увлажненной почве и часто не восстанавливаются после полного высыхания.

Признаки недостаточного полива обычно заметны быстро. Листья становятся сухими и ломкими, рост замедляется, растение может сбрасывать листья или даже менять цвет — например, некоторые папоротники становятся полупрозрачными, когда сильно обезвожены.

Специалисты предостерегают: главная ошибка — пытаться «спасти» растение резким заливанием. Избыток воды после засухи может привести к гниению корней и грибковым инфекциям. Вместо этого советуют возобновлять полив постепенно, давая растению привычное количество воды и внимательно следя за состоянием почвы.

Реклама

Если земля в горшке отошла от стенок или не впитывает воду, может помочь нижний полив — когда влага поступает через дренажные отверстия снизу. В случаях сильного пересыхания иногда приходится даже менять почвенную смесь, ведь она теряет способность нормально поглощать воду.

Эксперты советуют не придерживаться жесткого графика, а регулярно проверять влажность почвы. Простое правило — периодически заглядывать к растениям, проверять землю пальцем и при необходимости корректировать полив. Напоминания в календаре или системы самополива помогут избежать подобного стресса в будущем и сохранить комнатные растения здоровыми.

Напомним, выращивать фрукты можно не только в саду, но и в обычной квартире. Садоводы назвали девять фруктовых деревьев, которые способны цвести и плодоносить в помещении при правильном уходе.