Комнатные растения засияют: секреты, как очищать листья, чтобы они дышали, а пыль не оседала

Чем протереть листья комнатных растений / © unsplash.com

Регулярное очищение листьев возвращает растениям не только эстетическую привлекательность, но и жизненно важные функции.

Чистые листовые пластины обеспечивают беспрепятственный доступ солнечному свету, необходимому для фотосинтеза. Растение активнее поглощает углекислый газ и производит кислород, улучшая микроклимат во всей комнате.

Для очистки плотных глянцевых листьев, например фикуса или монстеры, лучше всего подходит мягкая ткань из микрофибры или фланели. Ее следует немного смочить теплой чистой водой, после чего осторожно поддерживать лист одной рукой, а другой протирать его от основания к кончику.

Такой способ эффективно удаляет пыль, не повреждая восковой защитный слой на поверхности листа.

Растения с опушенными или бархатистыми листьями, как фиалки или глоксинии, не следует протирать тканью. Для них лучше использовать мягкую косметическую кисть или небольшую широкую малярную кисточку, которой осторожно смахивают пыль. Сильные загрязнения можно удалить слабым потоком прохладного воздуха из фена.

Раз в месяц полезно устраивать растениям теплый гигиенический душ, предварительно накрыв почву в горшке полиэтиленом. Поток воды смывает пыль с труднодоступных мест и пазух листьев, где часто скрываются вредители. После душа растение оставляют в ванной для полного стекания воды и естественного высыхания.