Комнатные цветы для самых занятых: 5 растений, которые легко переживут длительную засуху

Какие комнатные растения не нужно часто поливать / © pixabay.com

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Если хочется иметь дома зелёный уголок, но нет времени на ежедневный полив и уход за цветами, выход есть. Ведь существует немало комнатных растений, не требующих постоянного внимания. Они отлично чувствуют себя даже тогда, когда о них забывают на две-три недели. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, какие самые стойкие комнатные цветы, не увядающие даже после длительной засухи.

Замиокулькас

Это стильное яркое растение идеально подходит для офисных помещений и занятых людей. Замиокулькас накапливает влагу в корнях, поэтому ему не страшны даже несколько недель без полива. Растение неприхотливо в уходе и не требует каких-либо специальных условий для роста и развития, хорошо выдерживает яркое солнце и полутень. Его не нужно часто подкармливать, а поливать необходимо только после полного высыхания почвы. Стоит знать, что замиокулькас нельзя заливать, потому что растение погибнет.

Сансевьерия или «тещин язык»

Это растение настоящий титан, оно не боится ничего. Ведь легко адаптируется к сухому воздуху, тени, отсутствию полива и температурным колебаниям. Это идеальный вариант для офисных помещений и спален, потому что прекрасно очищает воздух от вредных веществ. Сансевьерию нужно поливать раз в 2-3 недели, этого будет достаточно, чтобы цветок хорошо рос и развивался. А зимой растению хватит нескольких ложек воды в месяц.

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Сциндапсус

Это красивое вьющееся растение непременно простит вам забытые поливы. Оно легко выдерживает затенение, сухость и палящее солнце. Цветок хорошо растет в подвесных горшках и на полках. Может жить в отсутствие солнца и при искусственном освещении. Если сциндапсус вдруг увянет, его нужно полить и он снова оживет. Это идеальный вариант для декора кухни, ванной комнаты и офиса.

Хлорофитум

Это комнатное растение выживает в самых неблагоприятных условиях. Хлорофитум не только неприхотлив в уходе, но и невероятно полезен. Он очищает воздух, предотвращает накопление пыли на поверхностях и легко размножается. Растение способно пережить нехватку света, злейшую жару и обильный полив. Хлорофитум идеален для подоконника или подвесного кашпо. В квартирах со слабой вентиляцией будет настоящим спасением, ведь способен очищать воздух и насыщать его кислородом.

Аспидистра

Это выносливое и неприхотливое комнатное растение может жить там, где ни одно другое не выживет. Не боится ни сквозняков, ни тени, ни сухого воздуха. Его надо поливать раз в 14 дней, этого будет достаточно. Лучше всего цветок держать в ванной комнате или коридоре. Благодаря содержанию успокаивающих природных соединений, аспидистра способна уменьшать напряжение и дарить спокойствие.