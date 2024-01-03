Комплименты девушке, чтобы ей было приятно: как правильно говорить о красоте, чертах характера, хобби

Как красиво сказать девушке, что она прекрасно выглядит: правила комплиментов

Существует несколько важных правил, которые нужно соблюдать, если вы собираетесь сказать девушке несколько слов-комплиментов:

Тщательно продумайте комплимент – чтоб действительно порадовать девушку и поразить ее в самое сердце, лучше отказаться от экспромта. Особенно если вы редко говорите комплименты. Лучше заранее придумать несколько красивых фраз, чтобы позже воспользоваться своими заготовками. Откажитесь от сексуального подтекста – когда вы только начинаете встречаться или хотите завоевать сердце девушки, не стоит пытаться показать ей, что она сексуальна. Это может только оттолкнуть, потому что она решит, что вы несерьезны в своих чувствах. Помните, что каждая девушка – личность – поэтому не стоит делать комплименты только ее красоте, подумайте о других особенностях характера, внешности, поведения или умения, которые вас поражают. Любой комплимент должен идти от всей души — девушка сразу распознает фальшь, поэтому попробуйте придумать что-то свое. Даже если вы берете фразы из Сети, добавляйте к ним приятные слова, описывающие конкретную даму. Не используйте завуалированную пассивную агрессию или обесценение — обратите внимание на такие фразы, как "Ты сегодня красиво выглядишь" или "Ты очень умна как для женщины". Они звучат агрессивно, обесценивают девушек.

Что можно написать девушке: комплименты утром

Утренние комплименты девушке / Фото: Pexels

Утром девушкам приятно получать комплиметы, подчеркивающие ее обаяние или кулинарные таланты. А может, вы хотите напомнить ей, как вам грустно без ее взгляда? Так что не сомневайтесь, а скорее выбирайте из перечня, чтобы сделать ее утро действительно замечательным:

Проспал на работу, не успел даже выпить кофе. Надеюсь, что твой поцелуй ободрит лучше этого напитка.

Завтрак, сделанный твоими руками? Я самый счастливый человек в мире!

Просыпайся! Мир должен скорее увидеть твою красоту!

Я сегодня проспал. Очень хотел посмотреть сон, в котором были только ты и я.

Этот ливень сегодня утром напомнил мне, что я хотел бы осыпать тебя подарками так же щедро, как небо снабжает землю влагой.

Шлю своих птиц с лучшими песнями к тебе.

Тона в черном кофе, а хотел бы тонуть в твоих глазах.

Ты мне приснилась, и я понял, как соскучился/хочу тебя обнять/пригласить на свидание.

Даже солнце не поднимается, не увидев твоей улыбки.

Ты прекрасна, когда только открываешь свои сонные глаза...

Всю ночь так и не мог заснуть, думал о нашей встрече и твоих прекрасных глазах.

Блеск росы на листве напомнил мне блеск твоих глаз.

Поставил на будильник твой голос, и теперь каждое утро ты будишь меня.

Твое приветствие бодрит лучше чашки кофе.

Хочу, чтобы твое настроение было сегодня таким же прекрасным, как этот чудесный рассвет за окном.

Ты уникальна! Так что иди на работу с этим мнением.

Комплименты девушке о ее красоте

Комплименты девушке о ее красоте / Фото: Pexels

Стоит отметить, что каждая девушка красива по-своему, поэтому прежде всего нужно определить, что именно вас привлекает в женщине. Некоторые могут сходить с ума от черт лица, другим нравится фигура, волосы или веснушки. Вот этому и нужно предназначить свои комплименты. Не пытайтесь постоянно говорить только о том, что девушка красива. Особенно если вы только начинаете отношения. А вот несколько вариантов, которые вам помогут создать идеальный комплимент:

Даже один запах твоих волос сводит с ума...

Твой голос меня очаровал. Я понял, что мужчины любят ушами!

Твой стиль неповторим! Ты свела его в высокое искусство.

Твои руки мягче шелка!

Когда ты так грациозно двигаешься, я теряю речь.

Стрелы Амура уже напрасны. Достаточно одной твоей точки зрения.

Прости, что я так пристально смотрю на тебя. Хочу в мельчайших деталях запомнить твои прекрасные черты.

Твоя фигура безупречна и мотивирует меня продлить абонемент в зал. Я должен отвечать такой девушке!

Пожалуйста, не прячь свою хорошую улыбку! Я сделаю все, чтобы ты почаще улыбалась.

Когда ты улыбаешься, у меня ноги подкашиваются.

Вы истинная богиня! Я не верю своей удаче!

Если честно, я завидую твоей силе воли, с ее помощью у тебя отличная фигура! Если бы я мог быть таким же упорным в спортзале.

Ты меня настолько поразила вчера своим изяществом, что я потерял язык и, наверное, выглядел очень глупо.

Говорят, что красота спасет мир. Мне кажется, что это красота!

Комплименты девушке о ее личности, чертах характера, хобби

Слова-комплименты девушке / Фото: Pexels

Конечно, нужно делать комплименты не только облику девушки. Она ведь не только красива, но и успешна, весела, добра, умна. Она может быть настоящим специалистом своего дела, уметь разбираться в любой машине, программировать на досуге или знать все лучшие фильмы прошлого столетия. Об этом тоже стоит говорить! А вот несколько комплиментов, с которых можно начать:

Ты готовишь лучше мишленовских поваров! Они должны у тебя поучиться. Я тоже готов извлечь несколько уроков.

Ты умеешь внимательно слушать людей, уверен, это качество уникально в наше время.

Как много ты знаешь о мире кино! Расскажи еще о своих любимых жанрах... Мне нравится тебя слушать, ты так описываешь, что я как бы посмотрел на большом экране.

Как быстро ты находишь общий язык с любыми животными! Я бы тоже хотел иметь такой редкий дар.

У тебя редкое качество — вдохновляешь людей!

Хотел бы я иметь хотя бы 10% твоей многозадачности!

Ты обладаешь всеми качествами лидера, поэтому, думаю, скоро тебя ждет повышение.

Я поражен дизайном комнат! У тебя отличное чувство стиля!

Ты безумно креативна, я хотел бы работать рядом с таким человеком, чтобы учиться у него.

У тебя есть уникальный ум, ты умеешь взглянуть на проблему с разных сторон и быстро ее решить.

Твоя доброта и ум – это главное открытие года для меня. Я рад, что рядом со мной такая уникальная девушка!

Я уверен, что с такими талантами ты являешься лучшим сотрудником компании.

Твоя самоирония и чувство юмора заставляют склонить колено!

Твоя забота о родственниках вдохновила меня иначе взглянуть на семейные ценности.

Милые комплименты девушке, чтобы сказать о своих чувствах

Трогательные комплименты девушке / Фото: Pexels

Если вы хотите красиво сказать девушке о своих чувствах, начните с правильных комплиментов. Главное, чтобы они шли от души, тогда вы точно поразите ее в самое сердце:

Я готов всегда идти с тобой рядом и делать все, чтобы ты улыбалась.

Я благодарен судьбе за встречу с тобой! Мой мир опрокинулся, все изменилось в самую прекрасную сторону.

Я могу быть для тебя кем угодно, но знай: ты мой ангел!

Когда я говорю о тебе, то всегда использую прилагательные превосходной степени.

Ты как магнит, твоя улыбка притягивает! Позволь мне иногда ревновать тебя? Обещаю, я буду это делать о себе, ведь я тебе бесконечно доверяю!

Одна только твоя улыбка заставляет меня становиться лучше.

Как только ты вошла в мою жизнь, я понял, что такое счастье.

Готов отложить на время свои мечты, чтобы помочь тебе осуществить твои.

Наряду с тобой я понимаю, что такое настоящая любовь.

Я считаю, что ты моя королева. Готов стать верным рыцарем!

Я давно сдался в твой плен. Но потом понял, это не плен, это Счастье с великой Щ!

Я преклоняюсь перед твоей красотой. Я высоко ценю твой бесподобный ум и таланты. Я покорен твоей бесконечной добротой и состраданием к людям.

Короткие комплименты девушкам в переписке

Комплименты девушкам в переписке / Фото: Pexels

Комплименты в переписке очень важно сокращать, поэтому не пытайтесь растягивать нежные фразы на несколько предложений. Вот короткие комплименты девушке, которые ей точно понравятся:

Представил, как ты мне набираешь сообщение, сердце безумно забилось.

Я всегда жду твоих ответов с нетерпением.

Ни один смайл не способен описать мои чувства к тебе.

Твои голосовые сообщения готов слушать часами!

Пойми, по моему "Привет!" стоит столько всего, что могу сказать только при личной встрече...

Теперь боюсь потерять или сломать телефон, ведь в нем вся наша переписка и твои прекрасные слова.

Ты так обворожительна, что я иногда даже забываю некоторые слова.

Даже мой телефон не выдержал твоей красоты и ума и перегрелся.

Твое новое фото замечательное!

По этим буквам я вижу настоящую тебя.

Никогда не убираю и не уберу звук нашего чата, пусть все слышат, как я счастлив.

Готов лайкать твои фотографии трижды!

Мои друзья мне завидуют, а причина их зависти – это ты.

Спасибо за поддержку, ты мотивируешь собраться и идти дальше.

Чувство к тебе растет с каждым сообщением.

Чем чаще ты мне пишешь, тем я счастливее.

Комплименты девушке одним словом

Комплименты девушке одним словом / Фото: Pexels

Большинство мужчин знают лишь несколько слов-комплиментов и постоянно их используют, что кажется искусственным. Однако прилагательных, которые могут описать женщину, гораздо больше. Пришло время пополнить свой словарный запас:

Очаровательная;

Прекрасная;

Удивительная;

Ярко;

Талантливая;

Харизматическая;

Ослепительная;

Впечатляюще;

Шикарная;

Невероятная;

Сказкова;

Эффектная;

Удивительная;

Блестящая;

Удивительная;

Неповторимая;

Изящная;

Элегантная;

стильная;

Артистическая;

Обольстительная;

Потрясающая;

Трогательная;

Деликатная;

Божественно;

Роскошная;

Уникально;

Таинственная;

Идеальная.

Как сделать девушке комплимент: скажите, какие у нее красивые глаза

Как сделать девушке комплимент / Фото: Pexels

Самый простой и эффективный способ очаровать девушку – сделать комплимент ее глазам. А вот и несколько вариантов, которые вам помогут:

В твоих глазах молниями сияет острый ум!

Цвет твоих глаз напоминает шторм. Шторм любви и счастья.

Один твой взгляд вдохновляет подвиги!

Не прячь своих красивых глаз за стеклом темных очков! Я хочу, чтобы они освещали этот мир!

Когда я смотрю в твои глаза, я становлюсь немым!

Я хотел бы, чтобы ты на меня всегда так смотрела с этой замечательной нежностью.

Хотелось бы утонуть в твоих глазах, но хочу остаться в живых, чтобы всегда ими любоваться.

Я хотел бы смотреть на мир твоими глазами и видеть его красоту, как видишь все это ты!

Мой любимый цвет – это цвет твоих глаз.

Только твой взгляд возвращает веру в чудеса!

Я теряю счет времени, глядя в твои бездонные глаза.

Комплимент девушке в стихах

Комплименты девушке в стихах / Фото: Pexels

Ты красива, как утром природа.

Ты нежна, как цветы на лугу.

Твой характер — морей непогода.

Устоять пред тобой не могу!



Голос твой доведет до мурашек.

Прикоснешься — я сразу тону!

Ты прекрасна, как поле ромашек.

У тебя я навеки в плену.

***

Твои глаза как небо:

Смотрю в них и тону.

И волосы как море —

Любуюсь на волну.



И милая улыбка,

И легкий, нежный смех.

И даже через годы

Ты будешь лучше всех!

***

Как прекрасна ты, мила,

Словно солнышко, чиста.

Щек твоих красив румянец

И глаза блестят, как глянец.

Ты красива и нежна,

Словно ангел для меня.

***

Чаруешь ты меня и соблазняешь,

Красавица такая, глаз не оторвать!

И как привлечь внимание ты точно знаешь,

Тебя я всю хочу расцеловать!

Как говорить девушкам комплименты: об этом тоже важно знать

Как говорить девушкам комплименты / Фото: Pexels

Одно дело писать девушке комплименты и совсем другое — говорить их в реальном общении. Здесь также существуют некоторые правила, которые нужно помнить. А именно. Всегда смотрите девушке в глаза, когда вы делаете комплимент.

Чтобы ваш голос звучал мягче и приятнее, попытайтесь снизить его громкость и тембр. Также не стоит суетиться, например, поправлять волосы, трогать руками ремень или пуговицы. Это выдает неуверенность в себе. Если у вас плохо выходит, попробуйте потренироваться перед зеркалом.

После комплимента лучше всего взять девушку за руку и ждать ее ответа. Не стоит брать ее за талию или хлопать по плечу.