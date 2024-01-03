Комплименты девушке, чтобы ей было приятно: как правильно говорить о красоте, чертах характера, хобби

Делимся подборкой комплиментов девушке, которые точно заставят ее улыбнуться почувствовать полную уверенность в себе.
Как красиво сказать девушке, что она прекрасно выглядит: правила комплиментов
Существует несколько важных правил, которые нужно соблюдать, если вы собираетесь сказать девушке несколько слов-комплиментов:
- Тщательно продумайте комплимент – чтоб действительно порадовать девушку и поразить ее в самое сердце, лучше отказаться от экспромта. Особенно если вы редко говорите комплименты. Лучше заранее придумать несколько красивых фраз, чтобы позже воспользоваться своими заготовками.
- Откажитесь от сексуального подтекста – когда вы только начинаете встречаться или хотите завоевать сердце девушки, не стоит пытаться показать ей, что она сексуальна. Это может только оттолкнуть, потому что она решит, что вы несерьезны в своих чувствах.
- Помните, что каждая девушка – личность – поэтому не стоит делать комплименты только ее красоте, подумайте о других особенностях характера, внешности, поведения или умения, которые вас поражают.
- Любой комплимент должен идти от всей души — девушка сразу распознает фальшь, поэтому попробуйте придумать что-то свое. Даже если вы берете фразы из Сети, добавляйте к ним приятные слова, описывающие конкретную даму.
- Не используйте завуалированную пассивную агрессию или обесценение — обратите внимание на такие фразы, как "Ты сегодня красиво выглядишь" или "Ты очень умна как для женщины". Они звучат агрессивно, обесценивают девушек.
Что можно написать девушке: комплименты утром
Утром девушкам приятно получать комплиметы, подчеркивающие ее обаяние или кулинарные таланты. А может, вы хотите напомнить ей, как вам грустно без ее взгляда? Так что не сомневайтесь, а скорее выбирайте из перечня, чтобы сделать ее утро действительно замечательным:
- Проспал на работу, не успел даже выпить кофе. Надеюсь, что твой поцелуй ободрит лучше этого напитка.
- Завтрак, сделанный твоими руками? Я самый счастливый человек в мире!
- Просыпайся! Мир должен скорее увидеть твою красоту!
- Я сегодня проспал. Очень хотел посмотреть сон, в котором были только ты и я.
- Этот ливень сегодня утром напомнил мне, что я хотел бы осыпать тебя подарками так же щедро, как небо снабжает землю влагой.
- Шлю своих птиц с лучшими песнями к тебе.
- Тона в черном кофе, а хотел бы тонуть в твоих глазах.
- Ты мне приснилась, и я понял, как соскучился/хочу тебя обнять/пригласить на свидание.
- Даже солнце не поднимается, не увидев твоей улыбки.
- Ты прекрасна, когда только открываешь свои сонные глаза...
- Всю ночь так и не мог заснуть, думал о нашей встрече и твоих прекрасных глазах.
- Блеск росы на листве напомнил мне блеск твоих глаз.
- Поставил на будильник твой голос, и теперь каждое утро ты будишь меня.
- Твое приветствие бодрит лучше чашки кофе.
- Хочу, чтобы твое настроение было сегодня таким же прекрасным, как этот чудесный рассвет за окном.
- Ты уникальна! Так что иди на работу с этим мнением.
Комплименты девушке о ее красоте
Стоит отметить, что каждая девушка красива по-своему, поэтому прежде всего нужно определить, что именно вас привлекает в женщине. Некоторые могут сходить с ума от черт лица, другим нравится фигура, волосы или веснушки. Вот этому и нужно предназначить свои комплименты. Не пытайтесь постоянно говорить только о том, что девушка красива. Особенно если вы только начинаете отношения. А вот несколько вариантов, которые вам помогут создать идеальный комплимент:
- Даже один запах твоих волос сводит с ума...
- Твой голос меня очаровал. Я понял, что мужчины любят ушами!
- Твой стиль неповторим! Ты свела его в высокое искусство.
- Твои руки мягче шелка!
- Когда ты так грациозно двигаешься, я теряю речь.
- Стрелы Амура уже напрасны. Достаточно одной твоей точки зрения.
- Прости, что я так пристально смотрю на тебя. Хочу в мельчайших деталях запомнить твои прекрасные черты.
- Твоя фигура безупречна и мотивирует меня продлить абонемент в зал. Я должен отвечать такой девушке!
- Пожалуйста, не прячь свою хорошую улыбку! Я сделаю все, чтобы ты почаще улыбалась.
- Когда ты улыбаешься, у меня ноги подкашиваются.
- Вы истинная богиня! Я не верю своей удаче!
- Если честно, я завидую твоей силе воли, с ее помощью у тебя отличная фигура! Если бы я мог быть таким же упорным в спортзале.
- Ты меня настолько поразила вчера своим изяществом, что я потерял язык и, наверное, выглядел очень глупо.
- Говорят, что красота спасет мир. Мне кажется, что это красота!
Комплименты девушке о ее личности, чертах характера, хобби
Конечно, нужно делать комплименты не только облику девушки. Она ведь не только красива, но и успешна, весела, добра, умна. Она может быть настоящим специалистом своего дела, уметь разбираться в любой машине, программировать на досуге или знать все лучшие фильмы прошлого столетия. Об этом тоже стоит говорить! А вот несколько комплиментов, с которых можно начать:
- Ты готовишь лучше мишленовских поваров! Они должны у тебя поучиться. Я тоже готов извлечь несколько уроков.
- Ты умеешь внимательно слушать людей, уверен, это качество уникально в наше время.
- Как много ты знаешь о мире кино! Расскажи еще о своих любимых жанрах... Мне нравится тебя слушать, ты так описываешь, что я как бы посмотрел на большом экране.
- Как быстро ты находишь общий язык с любыми животными! Я бы тоже хотел иметь такой редкий дар.
- У тебя редкое качество — вдохновляешь людей!
- Хотел бы я иметь хотя бы 10% твоей многозадачности!
- Ты обладаешь всеми качествами лидера, поэтому, думаю, скоро тебя ждет повышение.
- Я поражен дизайном комнат! У тебя отличное чувство стиля!
- Ты безумно креативна, я хотел бы работать рядом с таким человеком, чтобы учиться у него.
- У тебя есть уникальный ум, ты умеешь взглянуть на проблему с разных сторон и быстро ее решить.
- Твоя доброта и ум – это главное открытие года для меня. Я рад, что рядом со мной такая уникальная девушка!
- Я уверен, что с такими талантами ты являешься лучшим сотрудником компании.
- Твоя самоирония и чувство юмора заставляют склонить колено!
- Твоя забота о родственниках вдохновила меня иначе взглянуть на семейные ценности.
Милые комплименты девушке, чтобы сказать о своих чувствах
Если вы хотите красиво сказать девушке о своих чувствах, начните с правильных комплиментов. Главное, чтобы они шли от души, тогда вы точно поразите ее в самое сердце:
- Я готов всегда идти с тобой рядом и делать все, чтобы ты улыбалась.
- Я благодарен судьбе за встречу с тобой! Мой мир опрокинулся, все изменилось в самую прекрасную сторону.
- Я могу быть для тебя кем угодно, но знай: ты мой ангел!
- Когда я говорю о тебе, то всегда использую прилагательные превосходной степени.
- Ты как магнит, твоя улыбка притягивает! Позволь мне иногда ревновать тебя? Обещаю, я буду это делать о себе, ведь я тебе бесконечно доверяю!
- Одна только твоя улыбка заставляет меня становиться лучше.
- Как только ты вошла в мою жизнь, я понял, что такое счастье.
- Готов отложить на время свои мечты, чтобы помочь тебе осуществить твои.
- Наряду с тобой я понимаю, что такое настоящая любовь.
- Я считаю, что ты моя королева. Готов стать верным рыцарем!
- Я давно сдался в твой плен. Но потом понял, это не плен, это Счастье с великой Щ!
- Я преклоняюсь перед твоей красотой. Я высоко ценю твой бесподобный ум и таланты. Я покорен твоей бесконечной добротой и состраданием к людям.
Короткие комплименты девушкам в переписке
Комплименты в переписке очень важно сокращать, поэтому не пытайтесь растягивать нежные фразы на несколько предложений. Вот короткие комплименты девушке, которые ей точно понравятся:
- Представил, как ты мне набираешь сообщение, сердце безумно забилось.
- Я всегда жду твоих ответов с нетерпением.
- Ни один смайл не способен описать мои чувства к тебе.
- Твои голосовые сообщения готов слушать часами!
- Пойми, по моему "Привет!" стоит столько всего, что могу сказать только при личной встрече...
- Теперь боюсь потерять или сломать телефон, ведь в нем вся наша переписка и твои прекрасные слова.
- Ты так обворожительна, что я иногда даже забываю некоторые слова.
- Даже мой телефон не выдержал твоей красоты и ума и перегрелся.
- Твое новое фото замечательное!
- По этим буквам я вижу настоящую тебя.
- Никогда не убираю и не уберу звук нашего чата, пусть все слышат, как я счастлив.
- Готов лайкать твои фотографии трижды!
- Мои друзья мне завидуют, а причина их зависти – это ты.
- Спасибо за поддержку, ты мотивируешь собраться и идти дальше.
- Чувство к тебе растет с каждым сообщением.
- Чем чаще ты мне пишешь, тем я счастливее.
Комплименты девушке одним словом
Большинство мужчин знают лишь несколько слов-комплиментов и постоянно их используют, что кажется искусственным. Однако прилагательных, которые могут описать женщину, гораздо больше. Пришло время пополнить свой словарный запас:
- Очаровательная;
- Прекрасная;
- Удивительная;
- Ярко;
- Талантливая;
- Харизматическая;
- Ослепительная;
- Впечатляюще;
- Шикарная;
- Невероятная;
- Сказкова;
- Эффектная;
- Удивительная;
- Блестящая;
- Удивительная;
- Неповторимая;
- Изящная;
- Элегантная;
- стильная;
- Артистическая;
- Обольстительная;
- Потрясающая;
- Трогательная;
- Деликатная;
- Божественно;
- Роскошная;
- Уникально;
- Таинственная;
- Идеальная.
Как сделать девушке комплимент: скажите, какие у нее красивые глаза
Самый простой и эффективный способ очаровать девушку – сделать комплимент ее глазам. А вот и несколько вариантов, которые вам помогут:
- В твоих глазах молниями сияет острый ум!
- Цвет твоих глаз напоминает шторм. Шторм любви и счастья.
- Один твой взгляд вдохновляет подвиги!
- Не прячь своих красивых глаз за стеклом темных очков! Я хочу, чтобы они освещали этот мир!
- Когда я смотрю в твои глаза, я становлюсь немым!
- Я хотел бы, чтобы ты на меня всегда так смотрела с этой замечательной нежностью.
- Хотелось бы утонуть в твоих глазах, но хочу остаться в живых, чтобы всегда ими любоваться.
- Я хотел бы смотреть на мир твоими глазами и видеть его красоту, как видишь все это ты!
- Мой любимый цвет – это цвет твоих глаз.
- Только твой взгляд возвращает веру в чудеса!
- Я теряю счет времени, глядя в твои бездонные глаза.
Комплимент девушке в стихах
Ты красива, как утром природа.
Ты нежна, как цветы на лугу.
Твой характер — морей непогода.
Устоять пред тобой не могу!
Голос твой доведет до мурашек.
Прикоснешься — я сразу тону!
Ты прекрасна, как поле ромашек.
У тебя я навеки в плену.
***
Твои глаза как небо:
Смотрю в них и тону.
И волосы как море —
Любуюсь на волну.
И милая улыбка,
И легкий, нежный смех.
И даже через годы
Ты будешь лучше всех!
***
Как прекрасна ты, мила,
Словно солнышко, чиста.
Щек твоих красив румянец
И глаза блестят, как глянец.
Ты красива и нежна,
Словно ангел для меня.
***
Чаруешь ты меня и соблазняешь,
Красавица такая, глаз не оторвать!
И как привлечь внимание ты точно знаешь,
Тебя я всю хочу расцеловать!
Как говорить девушкам комплименты: об этом тоже важно знать
Одно дело писать девушке комплименты и совсем другое — говорить их в реальном общении. Здесь также существуют некоторые правила, которые нужно помнить. А именно. Всегда смотрите девушке в глаза, когда вы делаете комплимент.
Чтобы ваш голос звучал мягче и приятнее, попытайтесь снизить его громкость и тембр. Также не стоит суетиться, например, поправлять волосы, трогать руками ремень или пуговицы. Это выдает неуверенность в себе. Если у вас плохо выходит, попробуйте потренироваться перед зеркалом.
После комплимента лучше всего взять девушку за руку и ждать ее ответа. Не стоит брать ее за талию или хлопать по плечу.