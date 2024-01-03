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Комплименты девушке, чтобы ей было приятно: как правильно говорить о красоте, чертах характера, хобби

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
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Комплименты девушке, чтобы ей было приятно: как правильно говорить о красоте, чертах характера, хобби

Комплименты девушке: подборка / Фото: pixabay.com

Делимся подборкой комплиментов девушке, которые точно заставят ее улыбнуться почувствовать полную уверенность в себе.

Как красиво сказать девушке, что она прекрасно выглядит: правила комплиментов

Существует несколько важных правил, которые нужно соблюдать, если вы собираетесь сказать девушке несколько слов-комплиментов:

  1. Тщательно продумайте комплимент – чтоб действительно порадовать девушку и поразить ее в самое сердце, лучше отказаться от экспромта. Особенно если вы редко говорите комплименты. Лучше заранее придумать несколько красивых фраз, чтобы позже воспользоваться своими заготовками.
  2. Откажитесь от сексуального подтекста – когда вы только начинаете встречаться или хотите завоевать сердце девушки, не стоит пытаться показать ей, что она сексуальна. Это может только оттолкнуть, потому что она решит, что вы несерьезны в своих чувствах.
  3. Помните, что каждая девушка – личность – поэтому не стоит делать комплименты только ее красоте, подумайте о других особенностях характера, внешности, поведения или умения, которые вас поражают.
  4. Любой комплимент должен идти от всей души — девушка сразу распознает фальшь, поэтому попробуйте придумать что-то свое. Даже если вы берете фразы из Сети, добавляйте к ним приятные слова, описывающие конкретную даму.
  5. Не используйте завуалированную пассивную агрессию или обесценение — обратите внимание на такие фразы, как "Ты сегодня красиво выглядишь" или "Ты очень умна как для женщины". Они звучат агрессивно, обесценивают девушек.

Что можно написать девушке: комплименты утром

Утренние комплименты девушке / © Pexels
Утренние комплименты девушке / Фото: Pexels

Утром девушкам приятно получать комплиметы, подчеркивающие ее обаяние или кулинарные таланты. А может, вы хотите напомнить ей, как вам грустно без ее взгляда? Так что не сомневайтесь, а скорее выбирайте из перечня, чтобы сделать ее утро действительно замечательным:

  • Проспал на работу, не успел даже выпить кофе. Надеюсь, что твой поцелуй ободрит лучше этого напитка.
  • Завтрак, сделанный твоими руками? Я самый счастливый человек в мире!
  • Просыпайся! Мир должен скорее увидеть твою красоту!
  • Я сегодня проспал. Очень хотел посмотреть сон, в котором были только ты и я.
  • Этот ливень сегодня утром напомнил мне, что я хотел бы осыпать тебя подарками так же щедро, как небо снабжает землю влагой.
  • Шлю своих птиц с лучшими песнями к тебе.
  • Тона в черном кофе, а хотел бы тонуть в твоих глазах.
  • Ты мне приснилась, и я понял, как соскучился/хочу тебя обнять/пригласить на свидание.
  • Даже солнце не поднимается, не увидев твоей улыбки.
  • Ты прекрасна, когда только открываешь свои сонные глаза...
  • Всю ночь так и не мог заснуть, думал о нашей встрече и твоих прекрасных глазах.
  • Блеск росы на листве напомнил мне блеск твоих глаз.
  • Поставил на будильник твой голос, и теперь каждое утро ты будишь меня.
  • Твое приветствие бодрит лучше чашки кофе.
  • Хочу, чтобы твое настроение было сегодня таким же прекрасным, как этот чудесный рассвет за окном.
  • Ты уникальна! Так что иди на работу с этим мнением.

Комплименты девушке о ее красоте

Комплименты девушке о ее красоте / © Pexels
Комплименты девушке о ее красоте / Фото: Pexels

Стоит отметить, что каждая девушка красива по-своему, поэтому прежде всего нужно определить, что именно вас привлекает в женщине. Некоторые могут сходить с ума от черт лица, другим нравится фигура, волосы или веснушки. Вот этому и нужно предназначить свои комплименты. Не пытайтесь постоянно говорить только о том, что девушка красива. Особенно если вы только начинаете отношения. А вот несколько вариантов, которые вам помогут создать идеальный комплимент:

  • Даже один запах твоих волос сводит с ума...
  • Твой голос меня очаровал. Я понял, что мужчины любят ушами!
  • Твой стиль неповторим! Ты свела его в высокое искусство.
  • Твои руки мягче шелка!
  • Когда ты так грациозно двигаешься, я теряю речь.
  • Стрелы Амура уже напрасны. Достаточно одной твоей точки зрения.
  • Прости, что я так пристально смотрю на тебя. Хочу в мельчайших деталях запомнить твои прекрасные черты.
  • Твоя фигура безупречна и мотивирует меня продлить абонемент в зал. Я должен отвечать такой девушке!
  • Пожалуйста, не прячь свою хорошую улыбку! Я сделаю все, чтобы ты почаще улыбалась.
  • Когда ты улыбаешься, у меня ноги подкашиваются.
  • Вы истинная богиня! Я не верю своей удаче!
  • Если честно, я завидую твоей силе воли, с ее помощью у тебя отличная фигура! Если бы я мог быть таким же упорным в спортзале.
  • Ты меня настолько поразила вчера своим изяществом, что я потерял язык и, наверное, выглядел очень глупо.
  • Говорят, что красота спасет мир. Мне кажется, что это красота!

Комплименты девушке о ее личности, чертах характера, хобби

Слова-комплименты девушке / © Pexels
Слова-комплименты девушке / Фото: Pexels

Конечно, нужно делать комплименты не только облику девушки. Она ведь не только красива, но и успешна, весела, добра, умна. Она может быть настоящим специалистом своего дела, уметь разбираться в любой машине, программировать на досуге или знать все лучшие фильмы прошлого столетия. Об этом тоже стоит говорить! А вот несколько комплиментов, с которых можно начать:

  • Ты готовишь лучше мишленовских поваров! Они должны у тебя поучиться. Я тоже готов извлечь несколько уроков.
  • Ты умеешь внимательно слушать людей, уверен, это качество уникально в наше время.
  • Как много ты знаешь о мире кино! Расскажи еще о своих любимых жанрах... Мне нравится тебя слушать, ты так описываешь, что я как бы посмотрел на большом экране.
  • Как быстро ты находишь общий язык с любыми животными! Я бы тоже хотел иметь такой редкий дар.
  • У тебя редкое качество — вдохновляешь людей!
  • Хотел бы я иметь хотя бы 10% твоей многозадачности!
  • Ты обладаешь всеми качествами лидера, поэтому, думаю, скоро тебя ждет повышение.
  • Я поражен дизайном комнат! У тебя отличное чувство стиля!
  • Ты безумно креативна, я хотел бы работать рядом с таким человеком, чтобы учиться у него.
  • У тебя есть уникальный ум, ты умеешь взглянуть на проблему с разных сторон и быстро ее решить.
  • Твоя доброта и ум – это главное открытие года для меня. Я рад, что рядом со мной такая уникальная девушка!
  • Я уверен, что с такими талантами ты являешься лучшим сотрудником компании.
  • Твоя самоирония и чувство юмора заставляют склонить колено!
  • Твоя забота о родственниках вдохновила меня иначе взглянуть на семейные ценности.

Милые комплименты девушке, чтобы сказать о своих чувствах

Трогательные комплименты девушке / © Pexels
Трогательные комплименты девушке / Фото: Pexels

Если вы хотите красиво сказать девушке о своих чувствах, начните с правильных комплиментов. Главное, чтобы они шли от души, тогда вы точно поразите ее в самое сердце:

  • Я готов всегда идти с тобой рядом и делать все, чтобы ты улыбалась.
  • Я благодарен судьбе за встречу с тобой! Мой мир опрокинулся, все изменилось в самую прекрасную сторону.
  • Я могу быть для тебя кем угодно, но знай: ты мой ангел!
  • Когда я говорю о тебе, то всегда использую прилагательные превосходной степени.
  • Ты как магнит, твоя улыбка притягивает! Позволь мне иногда ревновать тебя? Обещаю, я буду это делать о себе, ведь я тебе бесконечно доверяю!
  • Одна только твоя улыбка заставляет меня становиться лучше.
  • Как только ты вошла в мою жизнь, я понял, что такое счастье.
  • Готов отложить на время свои мечты, чтобы помочь тебе осуществить твои.
  • Наряду с тобой я понимаю, что такое настоящая любовь.
  • Я считаю, что ты моя королева. Готов стать верным рыцарем!
  • Я давно сдался в твой плен. Но потом понял, это не плен, это Счастье с великой Щ!
  • Я преклоняюсь перед твоей красотой. Я высоко ценю твой бесподобный ум и таланты. Я покорен твоей бесконечной добротой и состраданием к людям.

Короткие комплименты девушкам в переписке

Комплименты девушкам в переписке / © Pexels
Комплименты девушкам в переписке / Фото: Pexels

Комплименты в переписке очень важно сокращать, поэтому не пытайтесь растягивать нежные фразы на несколько предложений. Вот короткие комплименты девушке, которые ей точно понравятся:

  • Представил, как ты мне набираешь сообщение, сердце безумно забилось.
  • Я всегда жду твоих ответов с нетерпением.
  • Ни один смайл не способен описать мои чувства к тебе.
  • Твои голосовые сообщения готов слушать часами!
  • Пойми, по моему "Привет!" стоит столько всего, что могу сказать только при личной встрече...
  • Теперь боюсь потерять или сломать телефон, ведь в нем вся наша переписка и твои прекрасные слова.
  • Ты так обворожительна, что я иногда даже забываю некоторые слова.
  • Даже мой телефон не выдержал твоей красоты и ума и перегрелся.
  • Твое новое фото замечательное!
  • По этим буквам я вижу настоящую тебя.
  • Никогда не убираю и не уберу звук нашего чата, пусть все слышат, как я счастлив.
  • Готов лайкать твои фотографии трижды!
  • Мои друзья мне завидуют, а причина их зависти – это ты.
  • Спасибо за поддержку, ты мотивируешь собраться и идти дальше.
  • Чувство к тебе растет с каждым сообщением.
  • Чем чаще ты мне пишешь, тем я счастливее.

Комплименты девушке одним словом

Комплименты девушке одним словом / © Pexels
Комплименты девушке одним словом / Фото: Pexels

Большинство мужчин знают лишь несколько слов-комплиментов и постоянно их используют, что кажется искусственным. Однако прилагательных, которые могут описать женщину, гораздо больше. Пришло время пополнить свой словарный запас:

  • Очаровательная;
  • Прекрасная;
  • Удивительная;
  • Ярко;
  • Талантливая;
  • Харизматическая;
  • Ослепительная;
  • Впечатляюще;
  • Шикарная;
  • Невероятная;
  • Сказкова;
  • Эффектная;
  • Удивительная;
  • Блестящая;
  • Удивительная;
  • Неповторимая;
  • Изящная;
  • Элегантная;
  • стильная;
  • Артистическая;
  • Обольстительная;
  • Потрясающая;
  • Трогательная;
  • Деликатная;
  • Божественно;
  • Роскошная;
  • Уникально;
  • Таинственная;
  • Идеальная.

Как сделать девушке комплимент: скажите, какие у нее красивые глаза

Как сделать девушке комплимент / © Pexels
Как сделать девушке комплимент / Фото: Pexels

Самый простой и эффективный способ очаровать девушку – сделать комплимент ее глазам. А вот и несколько вариантов, которые вам помогут:

  • В твоих глазах молниями сияет острый ум!
  • Цвет твоих глаз напоминает шторм. Шторм любви и счастья.
  • Один твой взгляд вдохновляет подвиги!
  • Не прячь своих красивых глаз за стеклом темных очков! Я хочу, чтобы они освещали этот мир!
  • Когда я смотрю в твои глаза, я становлюсь немым!
  • Я хотел бы, чтобы ты на меня всегда так смотрела с этой замечательной нежностью.
  • Хотелось бы утонуть в твоих глазах, но хочу остаться в живых, чтобы всегда ими любоваться.
  • Я хотел бы смотреть на мир твоими глазами и видеть его красоту, как видишь все это ты!
  • Мой любимый цвет – это цвет твоих глаз.
  • Только твой взгляд возвращает веру в чудеса!
  • Я теряю счет времени, глядя в твои бездонные глаза.

Комплимент девушке в стихах

Комплименты девушке в стихах / © Pexels
Комплименты девушке в стихах / Фото: Pexels

Ты красива, как утром природа.
Ты нежна, как цветы на лугу.
Твой характер — морей непогода.
Устоять пред тобой не могу!

Голос твой доведет до мурашек.
Прикоснешься — я сразу тону!
Ты прекрасна, как поле ромашек.
У тебя я навеки в плену.

***

Твои глаза как небо:
Смотрю в них и тону.
И волосы как море —
Любуюсь на волну.

И милая улыбка,
И легкий, нежный смех.
И даже через годы
Ты будешь лучше всех!

***

Как прекрасна ты, мила,
Словно солнышко, чиста.
Щек твоих красив румянец
И глаза блестят, как глянец.
Ты красива и нежна,
Словно ангел для меня.

***

Чаруешь ты меня и соблазняешь,
Красавица такая, глаз не оторвать!
И как привлечь внимание ты точно знаешь,
Тебя я всю хочу расцеловать!

Как говорить девушкам комплименты: об этом тоже важно знать

Как говорить девушкам комплименты / © Pexels
Как говорить девушкам комплименты / Фото: Pexels

Одно дело писать девушке комплименты и совсем другое — говорить их в реальном общении. Здесь также существуют некоторые правила, которые нужно помнить. А именно. Всегда смотрите девушке в глаза, когда вы делаете комплимент.

Чтобы ваш голос звучал мягче и приятнее, попытайтесь снизить его громкость и тембр. Также не стоит суетиться, например, поправлять волосы, трогать руками ремень или пуговицы. Это выдает неуверенность в себе. Если у вас плохо выходит, попробуйте потренироваться перед зеркалом.

После комплимента лучше всего взять девушку за руку и ждать ее ответа. Не стоит брать ее за талию или хлопать по плечу.

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