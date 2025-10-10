- Дата публикации
Компост из листьев осенью: весеннее удобрение дешевле навоза — всего за 100 гривен
Навоз — отличное удобрение, за которое дачники часто платят большие деньги, стремясь получить богатый урожай. Но что, как сказать вам, что эти средства можно сохранить, а вместо дорогостоящего навоза получить не менее питательное удобрение из простых отходов? Речь идет об опавших листьях.
Именно из него можно создать идеальное весеннее удобрение, потратив всего 100 гривен на мусорные пакеты. Подробнее о процессе приготовления питательной массы из листьев можно узнать дальше.
Процесс прост: сложите сухие листья в пакеты, пересыпьте их землей или старым перегноем, слегка увлажните каждый слой водой, сделайте несколько дырочек в пакете и поставьте его в тень.
И все! Через 8–9 месяцев у вас будет готовый, легкий и питательный компост, который отлично подпитает ваши растения.
Как это работает? В листьях разогревается природное тепло, активизируются полезные микроорганизмы, начинается природное брожение, и масса превращается в легкий, рыхлый и чрезвычайно питательный перегной.
Даже обычный навоз не всегда может сравниться по эффективности. К тому же навоз может обжигать растения и уплотнять почву, тогда как перегной из листьев лишен этих недостатков.