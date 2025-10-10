Компост из листьев в октябре-ноябре / © unsplash.com

Именно из него можно создать идеальное весеннее удобрение, потратив всего 100 гривен на мусорные пакеты. Подробнее о процессе приготовления питательной массы из листьев можно узнать дальше.

Процесс прост: сложите сухие листья в пакеты, пересыпьте их землей или старым перегноем, слегка увлажните каждый слой водой, сделайте несколько дырочек в пакете и поставьте его в тень.

И все! Через 8–9 месяцев у вас будет готовый, легкий и питательный компост, который отлично подпитает ваши растения.

Как это работает? В листьях разогревается природное тепло, активизируются полезные микроорганизмы, начинается природное брожение, и масса превращается в легкий, рыхлый и чрезвычайно питательный перегной.

Даже обычный навоз не всегда может сравниться по эффективности. К тому же навоз может обжигать растения и уплотнять почву, тогда как перегной из листьев лишен этих недостатков.