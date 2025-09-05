- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
Компот из собственных сухофруктов: как дома высушить яблоки, груши и сливы
Сушить фрукты можно в духовке, на улице или в специальной сушилке.
Узвар из сухофруктов – идеальный напиток в холодное время. Конечно, можно приобрести сушеные фрукты. Впрочем, засушить яблоки, груши и сливы можно дома.
Как правильно высушить фрукты для компота или компота, читайте в материале ТСН.ua.
Как сушить яблоки
Выбирай спелые, но не перезревшие плоды. Вымойте их, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками – 5–7 мм. Чтобы яблоки не потемнели, можно замочить на 2–3 минуты в подкисленной воде.
Сушка
В духовке: при температуре 60–70°C с открытой дверцей. Время – 5–7 часов. Периодически яблоки следует переворачивать.
На солнце разложите яблоки тонким слоем на ткани, прикрыв марлей, чтобы защитить плоды от пыли и насекомых. Продолжительность – 2–3 дня.
В электросушилке: 6–8 часов при температуре 65–70°C.
Как сушить груши
Выбирайте спелые, но жесткие груши. Нарезать их половинками или четвертинками. Если плоды большие – то тонкими ломтиками. Груши можно на 2 минуты бланшировать в кипятке, чтобы сберечь цвет.
Сушка
В духовке: 10–12 часов при температуре 65–75°C.
На солнце: 3–4 дня, накрывая марлей.
В электросушилке: 10–12 часов при температуре 65–70 °C.
Как сушить сливы
Для сушки необходимы мясистые сливы с плотной мякотью. Плоды нужно вымыть, разрезать пополам, удалить косточку. Для равномерной сушки можно на минуту погрузить в кипяток, а затем быстро охладить в холодной воде.
Сушка
В духовке : 70–80 °C, 12–16 часов, дверцу чуть-чуть приоткрыть.
На солнце: 4–5 дней.
В электросушилке: 14–18 часов при 70 °C.
Хранить высушенные фрукты следует в полотняных мешочках, стеклянных банках или бумажных пакетах. Держите их в сухом, прохладном месте, чтобы не было доступа влаги.
Напомним, эксперты назвали три сухофрукта, которые лучше есть перед сном.