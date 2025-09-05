Компот из собственных сухофруктов: как дома высушить яблоки, груши и сливы

Компот. / © Credits

Узвар из сухофруктов – идеальный напиток в холодное время. Конечно, можно приобрести сушеные фрукты. Впрочем, засушить яблоки, груши и сливы можно дома.

Как правильно высушить фрукты для компота или компота, читайте в материале ТСН.ua.

Как сушить яблоки

Выбирай спелые, но не перезревшие плоды. Вымойте их, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками – 5–7 мм. Чтобы яблоки не потемнели, можно замочить на 2–3 минуты в подкисленной воде.

Сушка

В духовке: при температуре 60–70°C с открытой дверцей. Время – 5–7 часов. Периодически яблоки следует переворачивать.

На солнце разложите яблоки тонким слоем на ткани, прикрыв марлей, чтобы защитить плоды от пыли и насекомых. Продолжительность – 2–3 дня.

В электросушилке: 6–8 часов при температуре 65–70°C.

Как сушить груши

Выбирайте спелые, но жесткие груши. Нарезать их половинками или четвертинками. Если плоды большие – то тонкими ломтиками. Груши можно на 2 минуты бланшировать в кипятке, чтобы сберечь цвет.

Сушка

В духовке: 10–12 часов при температуре 65–75°C.

На солнце: 3–4 дня, накрывая марлей.

В электросушилке: 10–12 часов при температуре 65–70 °C.

Как сушить сливы

Для сушки необходимы мясистые сливы с плотной мякотью. Плоды нужно вымыть, разрезать пополам, удалить косточку. Для равномерной сушки можно на минуту погрузить в кипяток, а затем быстро охладить в холодной воде.

Сушка

В духовке : 70–80 °C, 12–16 часов, дверцу чуть-чуть приоткрыть.

На солнце: 4–5 дней.

В электросушилке: 14–18 часов при 70 °C.

Хранить высушенные фрукты следует в полотняных мешочках, стеклянных банках или бумажных пакетах. Держите их в сухом, прохладном месте, чтобы не было доступа влаги.

