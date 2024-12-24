Компот из сухофруктов: рецепт традиционного напитка на Святвечер

Узвар – одно из 12 блюд на столе на Святвечер.

Узвар – компот из сухофруктов с добавлением меда или сахара считают одним из древнейших напитков. Кроме того, он главная и важная часть трапезы на Святый вечер и Рождество.

Рецепт традиционного украинского напитка - в материале ТСН.ua.

Ингредиенты

3 л воды

200 г сушеных яблок

100 г сушеных груш

100 г чернослива

100 г изюма

50 г кураги

50 г инжира

несколько штучек гвоздики

мед по вкусу

Приготовление

1. Сушеные фрукты выложите в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой. Затем положите их в кастрюлю и залейте тремя литрами воды. Варите на небольшом огне в течение 30 минут под крышкой.

2. Выключите огонь и добавьте гвоздику. Хорошо перемешайте и оставьте компот, чтобы он остыл.

3. Когда компот немного остынет, то добавьте мед. Хорошо охладите напиток и подавайте на стол.

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