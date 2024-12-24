Компот из сухофруктов: рецепт традиционного напитка на Святвечер

Узвар – одно из 12 блюд на столе на Святвечер.
Узвар – компот из сухофруктов с добавлением меда или сахара считают одним из древнейших напитков. Кроме того, он главная и важная часть трапезы на Святый вечер и Рождество.
Рецепт традиционного украинского напитка - в материале ТСН.ua.
Ингредиенты
- 3 л воды
- 200 г сушеных яблок
- 100 г сушеных груш
- 100 г чернослива
- 100 г изюма
- 50 г кураги
- 50 г инжира
- несколько штучек гвоздики
- мед по вкусу
Приготовление
1. Сушеные фрукты выложите в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой. Затем положите их в кастрюлю и залейте тремя литрами воды. Варите на небольшом огне в течение 30 минут под крышкой.
2. Выключите огонь и добавьте гвоздику. Хорошо перемешайте и оставьте компот, чтобы он остыл.
3. Когда компот немного остынет, то добавьте мед. Хорошо охладите напиток и подавайте на стол.