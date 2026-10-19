Кому ни в коем случае нельзя есть сливочное масло и почему: об этом следует знать

Кому нельзя есть сливочное масло / © unsplash.com

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Сливочное масло — это натуральный, полезный и вкусный продукт, который добавляют в каши, бутерброды, выпечки и горячие блюда. Однако даже качественное масло подходит не всем и нуждается в умеренном употреблении. Оно содержит много насыщенных жиров, избыток которых может повышать уровень «плохого» холестерина в крови. По рекомендациям Американской ассоциации сердца, для здоровья сердечно-сосудистой системы важно ограничивать насыщенные жиры и чаще выбирать ненасыщенные из растительных масел, орехов и рыбы.

Кому не стоит есть сливочное масло

Людям с аллергией на белки коровьего молока. При подтвержденной аллергии сливочное масло является нежелательным продуктом, поскольку на нем могут оставаться следы молочных белков. Реакции могут проявляться сыпью, зудом, отеком, рвотой или другими симптомами. Людям с такой аллергией нужно соблюдать рекомендации врача и внимательно читать состав продуктов.

Людям с высоким уровнем холестерина. Сливочное масло богато насыщенными жирами, которые могут повышать уровень липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина. Если анализы показывают повышенный уровень ЛПНП, следует обсудить с врачом рацион и ограничить продукты с большим количеством насыщенных жиров. Часть масла можно заменить оливковым или подсолнечным маслом.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если у человека ишемическая болезнь сердца или перенесла инфаркт или инсульт, питание становится важной составляющей профилактики дальнейших осложнений. В этих случаях следует особенно внимательно относиться к количеству насыщенных жиров в рационе. Это не означает, что каждому пациенту нужно полностью исключить сливочное масло, но его количество должно отвечать индивидуальным рекомендациям врача.

Людям, у которых избыток калорий в рационе. Сливочное масло — калорийный продукт: в 100 г содержится примерно 700–750 ккал в зависимости от жирности. Если регулярно добавлять его в большом количестве к бутербродам, кашам, картофелю и другим блюдам, общая калорийность питания может значительно возрасти. Тем, кто стремится контролировать массу тела, следует смотреть за размером порций.

Можно ли есть сливочное масло из-за повышенного холестерина

Полностью запрещать сливочное масло всем людям с повышенным холестерином неправильно. Значение имеет весь рацион, количество насыщенных жиров и то, какими их заменяют.

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Американская ассоциация сердца рекомендует отдавать предпочтение ненасыщенным жирам вместо насыщенных. К примеру, для приготовления пищи можно чаще использовать растительные масла, а в рацион включать орехи, семена и рыбу.

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Также следует обращать внимание на другие источники насыщенных жиров: жирное мясо, сливки, жирные сыры, выпечку и некоторые готовые продукты. Ограничение только сливочного масла не всегда даст желаемый результат, если остальное питание остается неизменным.

Сколько сливочного масла можно есть без вреда для здоровья

Универсальной нормы, подходящей абсолютно всем, нет. Для здорового взрослого человека небольшая порция сливочного масла может являться частью сбалансированного рациона. Например, 5–10 г на бутерброд или порцию каши — это значительно меньше нескольких крупных кусков в течение дня.

В то же время следует учитывать общее количество насыщенных жиров, которые поступают со всей пищей. Если сливочное масло регулярно сочетается с жирными сырами, колбасами, сливками и выпечкой, их суммарное количество может быть чрезмерным.

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