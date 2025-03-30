ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
3115
Время на прочтение
1 мин

Кому ни в коем случае нельзя есть сливочное масло: об этом нужно знать

Употребление сливочного масла требует особой осторожности, а некоторым категориям людей этот продукт следует исключить из рациона. Врачи подробно рассказали о его потенциальных рисках для здоровья.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кому нельзя есть сливочное масло

Кому нельзя есть сливочное масло / © www.freepik.com/free-photo

Сливочное масло — это тот продукт, который мы едим каждый день, намазывая на бутерброды или добавляя в разнообразные блюда и выпечку. Однако врачи рекомендуют ограничить употребление этого продукта некоторым людям, и вот почему.

Какой вред сливочного масла: кому нельзя есть этот продукт

Врачи призывают помнить, что суточная норма сливочного масла не должна превышать 5-10 г. Если регулярно превышать допустимую норму употребления продукта, можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, включая такие опасные состояния, как инсульт, инфаркт и тромбоэмболия легочной артерии.

К тому же, чрезмерное употребление сливочного масла может привести к развитию ожирения, атеросклероза и желчнокаменной болезни. Поскольку это высококалорийный продукт, он содержит насыщенные животные жиры, которые создают существенную нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему.

Медики отмечают, что люди, имеющие проблемы с лишним весом, повышенным уровнем холестерина, должны отказаться от сливочного масла. Также следует избегать его употребления тем, кто страдает заболеваниями печени и желчного пузыря. Таким людям следует отказаться не только от сливочного масла, но и от продуктов с его содержанием, в частности, от разнообразной выпечки.

Также категоричным противопоказанием к употреблению сливочного масла является острый панкреатит. А еще не стоит употреблять продукт тем людям, которые соблюдают жесткие диеты, потому что можно спровоцировать стремительный набор лишнего веса.

Дата публикации
Количество просмотров
3115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie