Кому ни в коем случае нельзя есть сливочное масло: об этом нужно знать

Кому нельзя есть сливочное масло / © pixabay.com

Сливочное масло веками считалось одним из самых полезных и вкусных продуктов. Его любят за нежный вкус и аромат и способность делать блюда более аппетитными. Однако современные исследования и рекомендации врачей доказывают: не все люди могут есть масло без риска для здоровья. Для определенных категорий этот продукт может стать настоящей угрозой даже в небольших количествах.

Кому ни в коем случае нельзя есть сливочное масло

Людям с очень высоким уровнем плохого холестерина. Сливочное масло содержит большое количество насыщенных жиров, стимулирующих повышение уровня холестерина в крови, который откладывается на стенках сосудов. Для таких людей даже одна чайная ложка масла каждый день может усугубить проблему и увеличить риск атеросклероза.

Тем, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. Если диагностирована ишемическая болезнь сердца, стенокардия, перенесенный инфаркт, гипертоническая болезнь, то сливочное масло может ухудшить состояние. Насыщенные жиры повышают нагрузку на сердце и способствуют образованию новых холестериновых бляшек.

Людям с болезнью печени и нарушениями обмена жиров. При жировой дистрофии печени или нарушениях липидного обмена сливочное масло создает дополнительную нагрузку на организм. Печень не успевает перерабатывать избыток жира — и состояние может значительно ухудшиться.

Тем, кто имеет избыточный вес или ожирение. Масло — очень калорийный продукт, около 750 ккал на 100 г. Даже небольшое количество быстро добавляет «пустых» калорий, которые не дают сытости, но увеличивают вес. Для людей с ожирением это один из продуктов, которые рекомендуют исключить первым.

Чем можно заменить сливочное масло в рационе

Если масло вам противопоказано, его легко заменить на:

оливковое масло холодного отжима;

авокадо;

греческий йогурт;

пасту из орехов или семян.

Эти продукты дают полезные жиры без ущерба для сердца и сосудов.