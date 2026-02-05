Кому обязательно нужно спать днем, а кому категорически нельзя, чтобы не навредить здоровью

Кому нужно обязательно спать днем / © Freepik

Исследования доказывают, что короткий отдых в середине дня может существенно улучшить работоспособность, повысить концентрацию и даже защитить нервную систему от перегрузки. Но в то же время дневная дремота для других людей может обернуться разбитостью, бессонницей ночью и сбоями в работе организма. Поэтому важно учитывать не только желание, но и особенности здоровья и ритма жизни.

Кому дневной сон приносит наибольшую пользу

Для определенных групп людей дневной сон почти обязательная потребность, поскольку он помогает телу восстановиться и не допускает перегрузки. Особенно этот режим подходит для тех, кто активно работает или имеет нестабильный график. Люди с хронической усталостью, высоким уровнем стресса или тревожной нервной системой часто испытывают заметное облегчение после короткого 25-минутного отдыха. Такой сон способствует нормализации гормонального баланса, снижает уровень кортизола и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Потребность в дневном сне также характерна для подростков и пожилых людей. Молодому организму сложно поддерживать стабильную энергию в течение дня, поскольку мозг активно развивается. А у пожилых людей дремота помогает компенсировать ранние пробуждения и менее глубокую ночную фазу сна. Короткий дневной отдых в этих случаях не является прихотью, а естественной реакцией организма, нуждающегося в подзарядке.

Кому лучше избегать сна посреди дня

При всей пользе, дневной сон подходит далеко не всем. Психологи и сомнологи подчеркивают, что людям со склонностью к бессоннице, сбитому режиму или ночным пробуждениям следует категорически избегать даже короткого отдыха днем. Причина проста: организм получает сигнал, что потребность во сне частично удовлетворена, и вечером уснуть становится гораздо труднее.

Для людей, которые просыпаются с трудом, имеют пониженную работоспособность после дневного отдыха или испытывают сонную инерцию, дневной сон также нежелателен. Он может нарушить биологические ритмы, вызвать вялость и снизить уровень энергии на оставшийся день. Особенно осторожными должны быть те, у кого есть проблемы со щитовидной железой, склонность к депрессивным состояниям или низкое давление — дневная дрема иногда усугубляет симптомы.

Как правильно организовать дневной сон, чтобы он был полезен

Если дневной сон вам подходит, важно соблюдать несколько правил. Лучшее время для отдыха — в промежутке с 13:00 до 15:00, когда естественно падает уровень энергии. Продолжительность не должна превышать 20-30 минут, иначе организм входит в более глубокие фазы сна, из которых трудно просыпаться.

Не менее важно создать комфортные условия: затемнить помещение, убрать гаджеты и выключить яркий свет. А сразу после пробуждения следует совершить несколько движений или выпить воды, чтобы тело быстрее вернулось в рабочий режим. Такой подход позволяет сделать максимально полезным дневной отдых без вреда для ночного сна.