Кому позволено не поститься во время Великого поста: полный перечень

Церковь. / © Unsplash

Реклама

Великий пост, который в этом году продлится с 23 февраля по 12 апреля, верующие считают важным духовным периодом очищения, молитвы и самодисциплины. Однако соблюдение поста не является равной обязанностью.

Обязательно ли поститься всем, читайте в материале ТСН.ua.

Церковь говорит, что цель поста — не просто ограничение в пище, а духовная работа над собой. Именно поэтому он не должен вредить здоровью или становиться чрезмерным бременем.

Реклама

Если человек физически не может соблюдать строгие ограничения, допускается ослабление поста. Кто вообще не может поститься физически, может сосредоточиться на духовной составляющей — молитве, добрых делах, воздержании в словах и поступках.

Кому позволено не поститься

Дети

Малыши и дети не обязаны соблюдать строгий пост, ведь их организм активно растет и нуждается в полноценном питании. У подростков начинает формироваться гормональная функция, а потому качественное питание им необходимо.

Беременные и кормящие женщины

В этот период женщины имеют повышенную потребность в питательных веществах. В период беременности формируется плод, поэтому он должен получать достаточное количество белка, витаминов и минералов.

Когда ребенок рождается, он все питательные вещества получает с молоком матери. Строгие ограничения могут быть опасны как для здоровья мам, так и для их детей.

Реклама

Люди с болезнями

Тем, кто имеет хронические заболевания, проблемы с желудком, диабет, тяжелые заболевания печени и почек или другие серьезные состояния, не рекомендуют соблюдать строгий пост без консультации врача.

Пожилые люди

У таких людей, как правило, уже присутствуют какие-то хронические заболевания, организм менее вынослив и более подвержен стрессам. Из-за ослабленного организма и потребности в особом питании для них допускаются значительные послабления.

Те, кто тяжело работает физически

Для людей с тяжелым физическим трудом возможны индивидуальные послабления. На такой работе тратится очень большое количество энергии, которое пополняется только белком. В случае его недостатка могут развиваться различные заболевания.

Напомним, мы писали о том, что можно и нельзя есть в Великий пост.