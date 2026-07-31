Кому цыганский гороскоп предсказывает удачу на август 2026: таких счастливцев аж пять

Цыганский гороскоп на август 2026 / © Фото из открытых источников

Реклама

Цыганский гороскоп менее известен, чем классический зодиакальный, но имеет многовековую историю. Он сформировался на основе традиций ромского народа, который на протяжении веков много путешествовал по разным странам. В отличие от привычного гороскопа, где символами являются созвездия, в цыганском каждый знак связан с определенным предметом или символом, который имел важное значение в жизни ромов.

Считается, что эти символы отражают черты характера человека, его сильные качества и жизненные уроки. Специалисты, работающие с этой системой, считают, что август 2026 станет особенно удачным сразу для пяти знаков. Однако и остальным представителям цыганского гороскопа месяц принесет интересные возможности.

Реклама

Важно: цыганский гороскоп относится к эзотерическим учениям и не имеет научного подтверждения. Его следует воспринимать как развлекательный прогноз.

Реклама

Как определить свой знак

Цыганский гороскоп имеет 12 знаков, каждый из которых соответствует определенному периоду рождения:

Чаша — 21 января — 19 февраля.

Часовня — 20 февраля — 20 марта.

Кинжал — 21 марта — 20 апреля.

Венец — 21 апреля — 20 мая.

Подсвечник — 21 мая — 20 июня.

Колесо — 21 июня — 21 июля.

Звезда — 22 июля — 22 августа.

Колокольный звон — 23 августа — 22 сентября.

Монета — 23 сентября — 22 октября.

Длинный нож — 23 октября — 21 ноября.

Топор — 22 ноября — 21 декабря.

Подкова — 22 декабря — 20 января.

Эти пять знаков станут главными счастливцами августа

Кинжал. Для родившихся под знаком Кинжала август откроет новые перспективы в работе и финансах. Появится шанс получить интересное предложение, повышение или найти дополнительный источник дохода. Особенно везет тем, кто давно не боялся брать на себя ответственность.

Колесо. Колесу прогнозируют месяц положительных перемен. Многие дела, которые долго не двигались с места, начнут решаться почти без труда. Успешными могут стать поездки, новые знакомства и большие приобретения.

Звезда. Представителей этого знака ожидает период вдохновения. Август станет отличным временем для творчества, обучения и реализации старых мечтаний. В личной жизни также возможны приятные сюрпризы.

Монеты. Название этого знака символически связано с материальным благополучием. Именно поэтому август может принести выгодные финансовые возможности, успешные сделки или возврат старых долгов. Главное, внимательно относиться к деталям.

Подкова традиционно считается символом удачи, и на этот раз ее представители действительно могут ощутить благосклонность судьбы. В августе им прогнозируют приятные стечения обстоятельств, хорошие новости и успех в делах, которые казались почти безнадежными.

Что ждет остальные знаки в августе 2026

Чаша. Луна будет способствовать внутреннему развитию. Следует больше внимания уделить здоровью, отдыху и обучению. В конце августа возможны интересные знакомства.

Часовня. Август потребует терпения. Некоторые планы могут реализовываться медленнее, чем хотелось бы, но спешить не стоит. Последовательность принесет хороший результат.

Венец. Знак Венца может рассчитывать на поддержку близких людей. Это хорошее время для семейных дел, ремонта или обустройства дома.

Подсвечник. Представителям этого знака следует внимательнее относиться к финансам. Большие затраты лучше хорошо планировать, а вот новые знания и навыки принесут пользу уже в ближайшее время.

Колокол. Август подарит много общения. Новые знакомства могут оказаться очень полезными как для работы, так и для личной жизни.

Длинный нож. Луна будет способствовать завершению старых дел. Не стоит откладывать важные решения — сейчас есть шанс окончательно закрыть давние вопросы.

Топор. Август станет временем активного труда. Несмотря на высокую нагрузку, результаты оправдают все усилия. В конце месяца возможны приятные финансовые бонусы.

Новости партнеров