В повседневных хлопотах именно незначительные ситуации демонстрируют настоящий характер человека. Одна из таких — поездка в переполненном общественном транспорте. Когда вокруг давка, мало воздуха, а рядом стоят люди, явно нуждающиеся в помощи. В таком случае наш выбор будет выдавать то, чем мы руководствуемся в жизни: эмоциями, логикой или нравственными убеждениями. Этот тест не разделяет людей на «хороших» или «плохих», он лишь помогает увидеть, что для вас приоритетно.

Представьте ситуацию: вы едете в переполненном автобусе. Кондиционер едва работает, кто-то слушает музыку вслух, а рядом стоят четыре человека: беременная женщина, мужчина с гипсом, пожилая дама с ходунками, вот-вот заплачет ребенок. А свободное место — только одно. Кому вы уступите?

Беременная женщина — вы мыслите логически

Если вы поможете беременной женщине, это свидетельствует о рациональности вашего мышления.

Такие люди:

спокойно оценивают ситуацию;

умеют расставлять приоритеты;

не поддаются эмоциональным импульсам;

ищут самое логичное решение.

Ваш подход к решению проблем и повседневных задач — это зрелая логика, позволяющая действовать обдуманно и предсказуемо, без лишних эмоциональных порывов.

Мужчина с гипсом — вы лидер с чувствительным сердцем

Выбор в пользу человека с травмой говорит о естественном чувстве ответственности. Вы — тот человек, который не пройдет мимо чужой боли.

Вы обычно:

быстро принимаете решения в критические моменты;

готовы действовать, долго не думая;

сочетаете силу характера с нежностью к людям;

наделены качествами лидера.

Ребенок, который вот-вот заплачет — вы живете сердцем

Если первое желание — успокоить ребенка, вы человек высокой эмоциональной чувствительности.

Ваши главные качества:

сильная эмпатия;

способность чувствовать настроение других;

хорошо развитая интуиция;

желание помочь и создать комфорт.

И хотя чужие переживания иногда могут утомлять, именно ваше теплое сердце делает мир гораздо добрее.

Пожилая женщина — вы руководствуетесь собственными принципами и внутренним кодексом

Если вы поможете бабушке с ходунками, это значит, что главная ваша ценность — уважение.

Такие люди:

всегда стояят на стороне справедливости;

действуют согласно нравственным правилам;

имеют жесткую, но добрую позицию;

излучают надежность и покой.

Рядом с вами другие чувствуют себя в безопасности.