Конденсат и плесень будут в прошлом: простые советы помогут побороть сырость в ванной

Плеснево / © unsplash.com

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Вентиляция в ванной должна отводить влажный воздух после душа или ванны, чтобы помещение быстрее высыхало. Если конденсат долго не улетучивается, появляется затхлый запах, а на швах темнеют пятна, сначала следует проверить тягу и условия для воздухообмена. Обычная бытовая проверка поможет понять, есть ли проблема именно с вытяжкой.

Признаки, что вентиляция в ванной работает слабо

Обратите внимание на несколько сигналов:

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зеркало, плитка или стены остаются мокрыми надолго после душа;

на потолке, в углах и силиконовых швах появляются темные пятна;

в ванной держится затхлый запах, хотя поверхности регулярно убирают;

вытяжной вентилятор работает громче, чем раньше, гудит или издает новые звуки;

воздух почти не двигается у вентиляционной решетки.

Отдельный симптом — влага возвращается даже после проветривания. Это может указывать не только на загрязненную решетку, но и на слабую тягу, неисправность вентилятора или недостаточный приток воздуха.

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Как проверить тягу после душа

Проще всего проверять вентиляцию, когда в ванной образовался пар. Включите вытяжной вентилятор, если он есть, и поднесите к решетке тонкую полоску бумаги. При наличии тяги бумага должна притягиваться к отверстию. Если она не двигается или отклоняется от решетки, вентиляция может работать недостаточно.

Не проверяйте тягу пламенем зажигалки или спички. Открытый огонь для такого теста не требуется и создает излишний риск. Также не прикрывайте решетку рукой надолго: тест должен быть коротким.

Проверьте и прилив воздуха. Закройте дверь ванной, повторите тест, а затем немного приоткройте их. Если тяга заметно изменилась, системе может не хватать воздуха из квартиры.

Привычки, уменьшающие конденсат

Даже исправная вытяжка не уберет всю воду мгновенно. После душа оставляйте вентилятор включенным еще на короткое время, а дверь — немного приоткрытой, если это не мешает другим жильцам.

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Вытирайте воду из бортиков ванны и полов, не сушите мокрые полотенца кучей и не перекрывайте вентиляционную решетку шкафами или декоративными панелями. Решетки и наружную часть вентилятора нужно регулярно очищать от пыли. Базовые правила безопасной очистки можно также просмотреть в наших советах по вентиляции в ванной, но перед снятием крышки обязательно выключайте питание.

Если в ванной есть окно, короткое интенсивное проветривание после водных процедур может помочь быстрее снизить влажность.

Когда не стоит лезть в вентканал

Бытовая очистка решетки — не то же, что прочистка общего вентиляционного канала. Не снимайте его защитные элементы, не проталкивайте внутрь провода, палки или химию и не изменяйте сечение отверстия самостоятельно. Так можно повредить систему или нарушить воздухообмен в доме.

К управляющему дому, обслуживающей организации или квалифицированному вентиляционному мастеру следует обратиться, если тяги нет после очистки решетки, вентилятор не запускается, появился запах из канала, есть обратное движение воздуха или проблема повторяется в разных квартирах. Для работ с проводкой и встроенным вентилятором требуется специалист.

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Если плесень уже распространяется, сначала устраните источник постоянной влаги, а не просто закрашивайте пятна. При значительном поражении или появлении симптомов раздражения дыхательных путей лучше обратиться за профессиональной помощью.

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