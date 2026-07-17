Кондиционер больше не нужен: секреты охлаждения, которые спасут вас этим летом

Японцы придумали, как выжить в жару без кондиционера / © www.freepik.com/free-photo

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Чтобы легче переносить жару и безумную влажность, жители Японии массово используют специальные охлаждающие аксессуары, косметику и особое летнее меню. Их комплексный подход позволяет сохранять бодрость и избавляет от тепловых ударов даже тогда, когда столбики термометров стремительно приближаются к 40-градусной отметке.

О местных методах борьбы с жарой пишет Japan Experience.

Ледяная косметика и портативный ветерок

Вместо того, чтобы постоянно сидеть под вентилятором, японцы носят прохладу с собой. Настоящим хитом там являются влажные охлаждающие салфетки и специальные спреи для тела с экстрактами мяты или эвкалипта, которые дарят мгновенное ощущение свежести на коже. Также популярны многоразовые пакеты со льдом, которые можно приобрести в аптеках и заранее заморозить дома.

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Кроме того, по улицам невозможно пройти и не заметить людей с карманными вентиляторами, которые стали не только спасением, но и модным аксессуаром среди молодежи. Старшее же поколение предпочитает традиционные складные веера из бамбука и бумаги, которые очень удобно постоянно носить в сумке.

Лечебная вода и защита от палящего солнца

Для поддержания водного баланса в Японии пьют не просто воду, а специальные напитки с маркировкой FOSHU (еда для медицинского использования). Такие обогащенные минералами жидкости эффективно борются с летней усталостью и анемией. Чтобы напиток оставался ледяным целый день, местные жители массово пользуются качественными термобутылками.

Для защиты от солнца японцы обязательно используют кремы с индексом SPF не менее 30 и тщательно обновляют их каждые два часа. А на улицах можно встретить людей с традиционными зонтиками из промасленной бумаги, которые прекрасно блокируют ультрафиолет.

Холодная лапша вместо горячих супов

В самые жаркие дни японцы кардинально меняют свой рацион и полностью отказываются от тяжелой горячей еды. Главным хитом летнего меню становится сомен — очень тонкая пшеничная лапша, которую подают ледяной вместе с соевым соусом. Не меньшей популярностью пользуется хияси тюка – охлажденная китайская лапша со свежими овощами.

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А на десерт местные спасаются традиционным якигори – знаменитым японским мороженым. Это очень легкое блюдо состоит из мелко измельченного льда, щедро политого разнообразными фруктовыми сиропами.

Напомним, ученые обнаружили простой способ охладить дом без кондиционера. Обычный йогурт может стать неожиданным помощником в борьбе с жарой . Исследователи утверждают, что нанесение его на внешнюю сторону окон при определенных условиях способно снизить температуру дома до 3,5°C.

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