Кондиционер плохо охлаждает комнату: одна ошибка может снизить эффективность на 50%

Как часто нужно чистить фильтры кондиционера летом

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В летнюю жару кондиционер может работать практически без перерыва. При такой нагрузке особенно важно не забывать об уходе за устройством, ведь загрязнённые фильтры могут заметно ухудшить его работу. Специалисты рекомендуют в сезон активного использования очищать их примерно каждые 15–30 дней.

Об этом пишет венгерское издание Blikk.

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Именно фильтры задерживают значительную часть пыли, шерсти домашних животных, ворсинок и других мелких загрязнений, которые попадают в кондиционер вместе с воздухом. Постепенно на их поверхности образуется слой грязи, из-за которого воздуху становится сложнее проходить через систему. В результате кондиционеру приходится работать с большей нагрузкой.

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Летом специалисты рекомендуют проверять и очищать фильтры раз в 15–30 дней, если устройство работает ежедневно. В запыленных помещениях или домах, где живут домашние животные, интервал может быть значительно короче — вплоть до одной очистки в неделю.

Если долго не чистить фильтры, производительность кондиционера может снизиться до 50%. При этом для поддержания заданной температуры устройству потребуется больше электроэнергии.

Понять, что фильтры нуждаются в очистке, можно и по работе самого кондиционера. В частности, помещение может охлаждаться медленнее, устройство — издавать больше шума, а в потоке воздуха может появиться запах пыли или влаги. Накопленная грязь также может негативно влиять на качество воздуха в комнате.

Как очистить фильтры кондиционера

Прежде всего, необходимо выключить кондиционер и отключить его от электросети. После этого съемные фильтры можно осторожно пропылесосить, установив небольшую мощность, а затем промыть теплой водой.

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Если обычной воды недостаточно, можно использовать мягкое нейтральное моющее средство. При этом агрессивные химические вещества и жесткие губки лучше не использовать — они могут повредить материал фильтра.

После промывки фильтры должны полностью высохнуть. Лучше всего оставить их сушиться в затененном месте и устанавливать обратно только тогда, когда на них не останется влаги. Влажные фильтры внутри кондиционера могут стать причиной неприятного запаха и создать благоприятные условия для появления плесени.

Если очистка не помогла и кондиционер по-прежнему плохо охлаждает комнату, протекает или во время работы ощущается стойкий неприятный запах, стоит обратиться к специалисту. Проблема может быть связана уже не с фильтрами, а с другими элементами системы — охлаждающим змеевиком, вентилятором или дренажной системой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пережить жару и экономно пользоваться кондиционером. Простые правила помогут охладить помещение и при этом не увеличить расходы на электроэнергию.

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