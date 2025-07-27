Конец июля, а кочанов еще нет: чем обработать капусту, чтобы выросли гигантские головки

Что делать, если не завязались кочаны капусты / © Pixabay

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Если уже конец июля, а капуста на грядке до сих пор не завязывает кочаны, не стоит паниковать. Есть действенный способ заставить растение активно расти и формировать большие плотные головки. Стоит только применить правильную подкормку и немного изменить уход за культурой. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

Что сделать, чтобы быстро завязались кочаны

Иногда капуста наращивает много листьев, но кочаны не появляются. В этом случае можно создать для культуры стрессовую ситуацию. Начните с обильного полива, под каждый куст выливайте по 10–12 литров воды. Поливайте дважды в неделю вечером. Важно не слишком увлажнять почву, такая временная засуха будет стимулировать капусту формировать кочаны.

Чтобы усилить эффект, замените азотные удобрения минеральными и органическими. Эксперты советуют такие подкормки:

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суперфосфат — 40 г на 10 литров воды;

калийная соль — 20 г;

древесная зола — 500 г.

Это поможет укрепить растение и перенаправить его энергию на формирование кочана.

Механическая стимуляция капусты — это еще один эффективный способ. Удалите несколько нижних листьев и нажмите на центр капустной розетки. Повторите функцию через 5 дней. Также чередуйте температуру полива: утром поливайте прохладной водой, а вечером теплой.

Благодаря этим методам капуста за три недели может сформировать кочаны весом до 10 кг, даже если она раньше существенно отставала в росте. Подкормку и обработку можно продолжать до середины августа, это никоим образом не навредит культуре.