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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Консервация-2025: сколько придется потратить на домашние заготовки в этом году

Домашние закрутки в 2025 году обойдутся почти вдвое дешевле магазинных.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Консервация

Консервация / © Pixabay

С наступлением сезона заготовок многие украинцы задумываются: стоит ли консервировать дома или лучше купить готовую продукцию в магазине.

О том, во сколько обойдется классическая домашняя консервация в 2025 году, пишут Новости.LIVE.

Для расчета был взят стандартный набор продуктов: огурцы, чеснок, лавровый лист, специи, а также необходимые инструменты — банки, крышки и закаточный ключ. Цены актуальны на конец июля, без скидок и акций.

  • Литровая банка — от 15 грн/шт

  • Крышки — от 75 грн/упаковка

  • Закаточный ключ — от 199 грн

  • Огурцы — от 45 грн/кг

  • Чеснок — от 125 грн/кг

  • Лавровый лист — от 11 грн/уп

  • Специи — от 10 грн/уп

Чтобы закатать 20 банок огурцов, нужно примерно:

  • 12 кг огурцов

  • 200 г чеснока

  • 2 упаковки лаврового листа

  • 2 упаковки специй

Общие расходы на такое количество — от 1180 грн. Если банки или ключ уже есть дома — сумма может быть еще ниже.

Для сравнения: покупка готовой консервации в магазине обойдется дороже. Например, одна банка огурцов 720 мл в «Сильпо» стоит 78,99 грн. Чтобы собрать объем, эквивалентный 20 домашним литровым банкам, понадобится 28 магазинных банок — а это уже 2211,72 грн. Получается, что домашняя консервация выгоднее почти на 1031 грн, и это еще без учета вкуса и удовольствия от приготовления собственноручно.

Напомним, ранее мы писали про календарь консервации на лето: что закрывать на зиму в июле и августе. А также делились рецептом хрустящих и сочных огурцов с кетчупом без стерилизации банок.

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