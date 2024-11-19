Контейнеры будут как новые: что добавить в воду для мытья, чтобы отбелить пластик

Как с помощью подручных средств вернуть пластиковым контейнерам первозданную чистоту.
С течением времени контейнеры для еды теряют свой презентабельный вид, пластик становится серым или желтым, на нем появляются пятна. Однако сообразительные хозяйки уже придумали кучу способов, которые помогут легко справиться с проблемой и вернуть пластиковым контейнерам чистоту и первозданный белый цвет.
Как отмыть контейнеры для еды, чтобы были, как новые
- Сода и отбеливатель. Для моющего средства нужно взять литр воды, стакан белизны и 2 столовые ложки соды. Все тщательно смешайте в тазике и помойте контейнеры в этом растворе жесткой губкой. Мойте, пока пластик снова не станет белым. Обязательно используйте резиновые перчатки и избегайте попадания раствора в глаза.
- Уксус. Такой способ отбеливания пластика полностью экологичен, но не менее эффективен, чем первый. Он отлично подойдет, чтобы помыть запятнанные контейнеры для еды. Налейте в тазик литр теплой воды и бутылку обыкновенного уксуса, хорошо размешайте раствор. Окуните в жидкость контейнеры, убедитесь, что вода их полностью покрыла, и оставьте на ночь. Утром вымойте контейнеры гелем для посуды, они будут сиять чистотой, как новые.
- Дезинфекционное средство для рук. Для восстановления первозданного белья пластиковых контейнеров отлично подойдет санитайзер. Обрызгайте поверхность емкости дезинфицирующим средством и оставьте на час. После того, как жидкость отработает, помойте контейнер как обычно. После такой обработки все пятна из пластика исчезнут, как и не было.
Читайте также:
Что делать, чтобы свекла быстрее сварилась: 25 минут на любой размер плода – и кастрюля будет чистой
Как омолодить и очистить кожу лица с помощью соли: нужно всего 2-3 чайные ложки
Как вырастить большой урожай зеленого лука на подоконнике: нужно сделать вот что