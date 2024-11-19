Контейнеры будут как новые: что добавить в воду для мытья, чтобы отбелить пластик

С течением времени контейнеры для еды теряют свой презентабельный вид, пластик становится серым или желтым, на нем появляются пятна. Однако сообразительные хозяйки уже придумали кучу способов, которые помогут легко справиться с проблемой и вернуть пластиковым контейнерам чистоту и первозданный белый цвет.

Как отмыть контейнеры для еды, чтобы были, как новые

Сода и отбеливатель. Для моющего средства нужно взять литр воды, стакан белизны и 2 столовые ложки соды. Все тщательно смешайте в тазике и помойте контейнеры в этом растворе жесткой губкой. Мойте, пока пластик снова не станет белым. Обязательно используйте резиновые перчатки и избегайте попадания раствора в глаза. Уксус. Такой способ отбеливания пластика полностью экологичен, но не менее эффективен, чем первый. Он отлично подойдет, чтобы помыть запятнанные контейнеры для еды. Налейте в тазик литр теплой воды и бутылку обыкновенного уксуса, хорошо размешайте раствор. Окуните в жидкость контейнеры, убедитесь, что вода их полностью покрыла, и оставьте на ночь. Утром вымойте контейнеры гелем для посуды, они будут сиять чистотой, как новые. Дезинфекционное средство для рук. Для восстановления первозданного белья пластиковых контейнеров отлично подойдет санитайзер. Обрызгайте поверхность емкости дезинфицирующим средством и оставьте на час. После того, как жидкость отработает, помойте контейнер как обычно. После такой обработки все пятна из пластика исчезнут, как и не было.

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