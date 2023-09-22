Копать или не копать: разбираемся, что делать с огородом осенью

После насыщенного летнего сезона огородников ждет еще одна процедура — перекапывание земли. Но теперь все чаще возникает вопрос: действительно ли это нужно делать осенью? Разбираемся.

Подготовка грядой к предстоящему сезону – одна из важнейших работ осенью. За зиму почва насытится минеральными веществами, которые вносят при перекапывании. Снег насыщает грядки влагой гораздо быстрее, а перекопанная почва не уплотняется. Как результат, весной провести подготовку становится гораздо проще.

Перекапывание грунта осенью: плюсы

Перекопка имеет немало плюсов, некоторые из которых очевидны, а другие нет. Итак, чем полезна эта процедура именно в конце сезона:

при перекапывании проще вносить разнообразные минеральные и органические удобрения, раскислять землю, при этом эффект от процедур повысится в разы;

у сорняков не будет шанса на зимовку, их семена также не смогут развиваться, ведь окажется слишком глубоко в почве;

патогенные бактерии, вредители и их личинки, оказавшись на поверхности земли, скоро погибнут от холода, действия хим веществ либо ветра;

почва станет более рыхлой, водопроницаемой, поэтому лучше пропитается влагой, а весной еще и быстрее прогреется;

так вы сможете очистить участок от сорняков, камней, листьев, которые весной могут создавать проблемы.

Почему не нужно перекапывать огород осенью: минусы процедуры

Почему не нужно перекапывать осень осенью / Фото: pixabay.com

Однако, несмотря на все преимущества перекопки земли осенью, эта процедура имеет свои минусы. В частности:

почва – это место обитания большого количества микроорганизмов, некоторые из них полезны и помогают сохранять его плодородие, но во время перекапывания они также оказываются на поверхности и могут также погибнуть;

есть высокая вероятность, что семена сорняков все же благополучно перезимуют и прорастут весной.

Как правильно перекапывать почву осенью

Здесь следует обращать внимание на то, какую культуру вы собираетесь сажать на грядке следующего года. От этого зависит глубина перекапывания:

для свеклы, картофеля, тыквы, моркови, петрушки и дыни – до 25-30 см;

для огурцов, томатов, редис, перцев и бобовых – на 5-10 см.

Также лучше не переворачивать слои грунта, а перекладывать их между собой. Корни сорняков убирайте. Если земля слишком сухая и каменистая, тогда нужно переворачивать пласты грунта. Для перекапывания берите лопату или культиватор.

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