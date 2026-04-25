Копеечные способы отчистить кастрюли и сковородки до блеска

Старая посуда имеет шанс на вторую жизнь

Реклама

Кастрюли и сковородки являются незаменимыми помощниками на кухне, но они могут стать источником хлопот, когда на них остаются пригоревшие остатки пищи или жир. Однако есть несколько простых методов, которые помогут очистить кухонную посуду без особого труда.

Способы отчистить посуду до блеска

Пищевая сода

Сода отлично справляется с нагаром и жиром.

Налейте в кастрюлю горячую воду, добавьте 4–5 столовых ложек соды

Оставьте на 2 часа или на ночь — в зависимости от загрязнения

Для сложных пятен приготовьте пасту из соды и воды, нанесите на стенки и потрите губкой

Результат — чистая, без запахов снова сияющая кастрюля

Соль и уксус

Сочетание соли и уксуса помогает быстро удалить жирный налет и вернуть блеск металла.

Реклама

Насыпьте на дно кастрюли толстый слой соли

Залейте уксусом до образования густой смеси

Оставьте на 40 минут, после чего протрите губкой и промойте водой

Соль работает как мягкий абразив, а уксус растворяет загрязнение

Лимонная кислота

Этот метод отлично восстанавливает блеск и убирает темный налет.

Растворите 1–2 пакетика лимонной кислоты в горячей воде

Залейте раствор в кастрюлю и оставьте на час

Затем прокипятите его в течение 5 минут

Слейте воду и промойте кастрюлю

Так можно убрать ржавые пятна и устаревший нагар

