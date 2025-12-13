ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
606
Время на прочтение
1 мин

Копейная таблетка, которая спасет даже очень пожелтевшие цветы: проверенный метод

Обычный фурациллин оживляет комнатные цветы. Средство стоит мелочи, однако спасает даже пожелтевшие и полузасохшие растения.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как ухаживать за комнатными растениями

Как ухаживать за комнатными растениями / © pexels.com

Существует простой метод, способный удивить даже опытных цветоводов. Иногда комнатные растения внезапно теряют вид: листья желтеют, стебли увядают, а растение будто устает — даже при регулярном поливе и уходе. Один проверенный прием помогает поддерживать его в здоровом состоянии постоянно.

Речь идет об обычной таблетке фурацилина. Та самая, которая часто лежит в домашней аптечке. Оказывается, это доступное средство отлично работает как подкормка для комнатных растений — и стоит буквально копейки.

Как готовить раствор

Все очень просто:

  • одну таблетку фурацилина растворить в литре воды;

  • полученный раствор разбавить обычной водой в пропорции 1:1;

  • поливать цветы примерно по 200 мл раз в месяц.

Больше ничего — без настаиваний и сложных процедур. Этого достаточно, чтобы растения были насыщенными и росли активнее.

Почему это работает

Фурацилин — противомикробное средство, помогающее:

  • бороться с бактериальной гнилью и фитофторозом;

  • уничтожать грибковые споры;

  • останавливать инфекции, из-за которых растения желтеют и увядают.

Если есть декабрист, до сих пор не выпустивший бутоны, этот метод стоит попробовать — эффект проверен на практике.

Дата публикации
Количество просмотров
606
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie