Коричневые пятна на яблоках / © pexels.com

Реклама

Яблоки доступны почти круглый год — из собственного сада, с рынка или супермаркета. И, безусловно, известны своей пользой для здоровья: это источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

Но иногда внешний вид яблока вызывает сомнения, в частности, когда на плодах появляются темные или коричневые пятна. Стоит ли волноваться, рассказывают на сайте Евгения Клопотенко.

Коричневые пятна на яблоках: стоит ли волноваться

Темные пятна, небольшие вмятины после удара или незначительные трещины часто заставляют покупателей задуматься: это обычное механическое повреждение или признак порчи? Многие инстинктивно отказываются от таких фруктов, опасаясь отравления. Впрочем, эксперты успокаивают — не каждое изменение внешнего вида яблока опасно.

Реклама

Профессор кафедры пищевых наук Университета Флориды Кит Шнайдер объясняет: если речь идет только о вмятине без признаков гниения, причин для паники нет. После механического повреждения в яблоке запускается естественный процесс окисления — ферменты контактируют с кислородом и мякоть темнеет. Это тот самый эффект, который мы видим, когда разрезанное яблоко оставляют на воздухе.

Такие коричневые пятна выглядят не слишком привлекательно, но не свидетельствуют о порче. Если у фрукта нет неприятного запаха, слизи или мягкой гнилой структуры, поврежденную часть можно просто срезать, а остальные яблоки — безопасно употреблять или использовать для выпечки.

Когда яблоко уже испорчено: ключевые признаки

Другая ситуация — гниение или развитие плесени. В этом случае продукт уже не безопасен для потребления.

Признаки испорченного яблока:

Реклама

мягкие, водянистые участки мякоти;

резкий неприятный запах;

видимая плесень, даже в небольших количествах;

трещины со слизью или распространяющееся потемнение.

Специалисты отмечают: даже если плесень видна только на поверхности, вырезать ее недостаточно. Грибок может проникать глубже в структуру плода, поэтому яблоко лучше утилизировать полностью.

Почему яблоки портятся: роль этилена и хранение

Яблоки обладают свойством сохраняться довольно долго — иногда несколько недель и даже месяцев. Однако со временем они теряют свежесть. Один из ключевых факторов — этилен, природный газ, который выделяют сами плоды во время созревания.

Именно этилен влияет на изменение текстуры, вкуса и постепенного старения фруктов. Чем спелее яблоко, тем активнее происходят эти процессы.

В то же время не менее важны условия хранения. Высокая температура, чрезмерная влажность, отсутствие вентиляции или хранения в закрытых пакетах значительно ускоряют порчу. Лучший вариант — прохладное место или холодильник, отдельно от других фруктов.

Реклама

Кстати, этилен имеет и обратный эффект: он может ускорять созревание других плодов. Именно поэтому яблоки часто используют, чтобы быстрее созреть авокадо или бананы.

Почему важно обращать внимание на кожуру яблока

Кожа яблока — это естественный защитный барьер, который предотвращает проникновение бактерий и грибков в мякоть. Именно благодаря ей яблоки хранятся дольше, чем многие другие фрукты.

Если кожура цела, риск порчи минимален. Но при трещинах или повреждениях, особенно если фрукт долго лежал при комнатной температуре, следует внимательно оценить его состояние перед употреблением.

Важно! Материал носит информационный характер и не является медицинским советом. При необходимости обратитесь к врачу или диетологу.

Реклама

Новости партнеров