Коридор затмений от 18 сентября 2024 года: как он влияет на людей, что нельзя делать

18 сентября 2024 года в 05:44 утра по киевскому времени произошла максимальная фаза лунного затмения. Это природное явление, которое происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной. После этого начался "коридор затмений", который продлится две недели.

Затмение и все, что связано с этим природным явлением, с давних времен влечет шлейф рока. В древности наши предки верили, что тень, падающая на небесное тело, является гневом богов. Астрологи до сих пор уверены, что все явления влияют на организм и жизнь человека. Чего ждать в осенний коридор затмений 2024 года, который начался 18 сентября.

Что такое коридор затмений

Коридор затмений – это особый период между лунным и солнечным затмениями, который происходит за относительно короткий промежуток времени (обычно до двух недель). Такое случается не менее двух раз в год. Обычно осенью и весной. Происходит это явление потому, что лунная орбита наклонена примерно на 5 градусов относительно земной.

По словам астрологов, так небесные тела переходят от одного пространства к другому. А это оказывает значительное влияние и на людей. Также важно учитывать, что это не просто переходный период, но довольно сложный. Он оказывает влияние практически на все сферы нашей жизни.

Коридор затмений в сентябре 2024 года: чего ждать

Коридор затмений в сентябре 2024 года: чего ждать / Фото: Unsplash

Астрологи указывают, что любое лунное затмение приносит с собой бурные эмоции, ощущение неопределенности, обостренную чувствительность, что может вызвать тревогу. У большинства людей в этот период на поверхность вылезают страхи, а с ними и психосоматические заболевания. Однако не следует бояться лунного затмения. Ведь оно подсказывает, как нам работать с эмоциями, чтобы приобрести состояние внутреннего комфорта.

А вот солнечное затмение, в свою очередь, смещает фокус на баланс, гармонию, справедливость. В пик затмения, говорят астрологи, могут возникать разные конфликтные ситуации. Здесь все зависит от того, какую именно область оно затрагивает в личной натальной карте каждого человека. Вы можете преуспеть, переехать, начать новое дело или завершить отношения.

Когда осенний коридор затмений 2024 года

Весной 2024 года уже был один коридор затмений. Он продолжался с 25 марта по 8 апреля. Осенний коридор затмений начался 18 сентября и продлится до 2 октября. То есть ровно две недели.

Коридор затмений в сентябре 2024 года: что нельзя делать

Коридор затмений в сентябре 2024: что нельзя делать / Фото: Unsplash

В астрологии коридор затмений считается важным периодом, когда каждый имеет шанс изменить свою жизнь к лучшему. Тем не менее, существует большая вероятность, что все значительно ухудшится. Чтобы не наломать дров, нужно знать, что нельзя делать в коридор затмений:

по возможности лучше не принимать решений, касающихся вашей личной жизни – не начинайте жить вместе, не регистрируйте брак – иначе все может пойти совсем не так, как вы планировали;

астрологи не советуют заводить новых знакомств в ближайшие две недели — они принесут только проблемы;

постарайтесь не влезать в долги, а также перенесите на другое время все вопросы, связанные с наследством;

лучше не спешить с сменой работы или увольнением — эта затея может обернуться не в вашу пользу;

не начинайте новых проектов, если вы являетесь владельцем собственного бизнеса;

в этот период лучше подождать с путешествиями — в коридоры затмений часто случаются масштабные трагедии (например, затопление "Титаника");

не следует спешить с приобретением билетов или планированием отпуска.

Однако самое главное правило коридора затмений — не сосредотачиваться на негативных мыслях. Так ведь вы можете навлечь на себя новые проблемы.

Лучшим решением, говорят астрологи, будет попытка остаться наедине, поразмышлять о будущем. Возможно, это принесет новые идеи, которые вы сможете воплотить в жизнь после 2 октября.

Как правильно подготовиться к коридору затмений в сентябре 2024 года

Конечно, избежать коридора затмений никому не удастся, но мы можем к нему подготовиться. Для этого астрологи советуют придерживаться такого плана:

в период с 18 сентября по 2 октября 2024 года не начинайте и не планируйте никаких дел;

по возможности возьмите несколько дней отгула и просто разбудите наедине;

избегайте конфликтов с близкими.

Астрологи все же сходятся во мнении, что коридоры затмений – это опасные периоды. Поэтому важно знать, как вести себя, чтобы минимизировать риски.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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