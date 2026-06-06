Кормить собаку до прогулки или после: кинолог ответила, как построить питание собаки и избежать РПП

Собака / © Associated Press

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Расстройства пищевого поведения у собак могут приводить к проблемам с пищеварением, набору или потере веса и ухудшению общего состояния здоровья. Чтобы снизить риск таких нарушений, нужно соблюдать некоторые правила.

Об этом рассказала кинолог Марина Бойко в соцсети TikTok.

Описывая первый профилактический шаг, который поможет не допустить у собаки расстройства пищевого поведения, кинолог отметила важность привязки пищи к физической активности.

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Кормление после прогулки

«Шаг номер один. Мы всегда кормим собаку после прогулки. Единственное исключение — это маленькие щенки, в которых выгулы и кормление не всегда связаны между собой. Почему мы так поступаем? Во-первых, это физиологически правильно, когда собака гуляет с пустым желудком, нет риска, что желудок провернется. Во-вторых, собака должна потратить энергию, чтобы проголодаться», — отметила она.

Правильная частота кормлений

По информации кинолога, идет второй этап, непосредственно касающийся определения оптимальной частоты еды для животного.

«Шаг номер два. Мы кормим собаку столько раз, сколько требует ее возраст и размер. Единственное исключение — это обычные собаки, имеющие проблемы со здоровьем. Их мы кормим столько, сколько нам скажет ветврач. Если у вас взрослая собака, здоровая, не имеющая физиологических проблем, нормальное кормление — это дважды в день. Не надо эту собаку, этими маленькими порциями, десять раз в день подкармливать», — рассказала она.

Также эксперт обратила внимание на распространенные ошибки хозяев и рассказала о естественных сезонных изменениях в поведении крупных собак. По ее словам, на двукратное кормление мы переходим гораздо раньше, чем думают большинство владельцев, поэтому этот вопрос следует уточнять у заводчика или ветеринарного врача. Она отметила, что большие породы собак, особенно летом, иногда самостоятельно переходят на одноразовое кормление и полноценно едят только вечером.

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Контроль калорийности лакомства

Отдельное внимание специалист уделила вопросу контроля за калорийностью дополнительного угощения во время тренировок или воспитания, что является третьим важным шагом.

«Шаг номер три. Если вы используете вкусности, вы обязательно должны учесть их калорийность. Очень много запросов ко мне с РХП, и когда мы начинаем выяснять, оказывается, что в принципе на одних вкусностях собака закрывает полную дневную потребность в калориях. Поэтому это нужно учесть», — объяснила кинолог.

Кормление по времени

Четвертый шаг Марина Бойко назвала самым главным во всей профилактической системе, ведь он касается выработки дисциплины и ограничения постоянного доступа к пище.

По ее словам, система кормления предусматривает четкий временной промежуток: «То есть вы ставите мисочку у собаки, у собачки есть 10–20 минут, чтобы съесть этот корм, и потом эта мисочка убирается до следующего кормления».

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Специалист предупреждает, что постоянный доступ к пище мешает формированию нормального пищевого поведения. Анализируя поведение животных, Марина Бойко обратила внимание на опасность «кусочничества», которое перегружает желудочно-кишечный тракт и может усугублять состояние собак с РХП. По ее словам, такие случаи сейчас встречаются очень часто, особенно среди маленьких пород.

В конце кинолог отметила, что чаще всего с подобными проблемами обращаются владельцы кинг-чарльз-спаниелов и пуделей, и подчеркнула важность комплексного подхода: сначала консультация ветеринара и гастроэнтеролога, затем диетолога, и только после этого — работа с кинологом.

Как правильно воспитывать собаку — полезные советы

Зоопсихолог и специалист по поведению Виталий Новик объяснял, что даже обычные игры с любимцем могут формировать опасные поведенческие привычки, если позволять животному кусать, прыгать, лаять или рычать во время игры.

По его словам, такие действия не стоит поощрять даже в «шутливой» форме, ведь собака воспринимает их как норму и впоследствии может обращаться с другими людьми — гостями, детьми или прохожими. Это может приводить к конфликтам и проблемам в поведении животного.

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Специалист отметил, что вместо этого владельцам следует сразу устанавливать четкие границы, чтобы собака не привыкала к прыжкам на людей, кусания или агрессивных реакций как элемента игры.

Почему собака бросается на других на улице

Причина агрессии — домашнее поведение

Зоопсихолог объясняет, что проблема часто формируется дома: собака проявляет «наглость» во взаимодействии с хозяином, которую потом переносит на других животных на улице.

Игрушки могут провоцировать агрессию

По словам специалиста, к проблемному поведению приводят игры с перетаскиванием и напоминающие животных игрушки. Они усиливают охотничьи инстинкты и возбуждение.

Почему команды на улице не работают

Зоопсихолог отмечает, что когда собака уже в состоянии агрессии или сильного возбуждения, стандартные команды и строгие методы не дают результата — причина поведения более глубокая.

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Что нужно изменить

Исправление поведения начинается дома: хозяин должен прекращать «наглое» поведение собаки и убрать провоцирующие агрессию игры и игрушки. Тогда, по словам эксперта, поведение на прогулках быстро нормализуется.

Раньше мы рассказывали, что значит, когда собака встречает владельца у двери не только радостным вилянием хвоста, но и игрушками, тапочками или другими предметами в зубах.

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