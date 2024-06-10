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Королевский бисквит "Виктория": как приготовить известный классический десерт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
297 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
354
Время на прочтение
2 мин
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Королевский бисквит "Виктория": как приготовить известный классический десерт

Бисквит "Виктория"

Рецепт бисквита королевы Виктории

Бисквит был назван так в честь королевы Виктории, наслаждавшейся им с послеобеденным чаем. Во время позднего завтрака Виктория просила подавать ее любимый десерт — бисквит с клубничным джемом, малиной и сливками. Уже более 200 лет британцы предпочитают клубнично-сливочный бисквит.

Любила этот бисквит и королева Елизавета II. Почитателями его являются принцесса Уэльская, принц Луи, а королева-консорт Камилла даже часто сама печет его для мужа и гостей.

Бисквит "Виктория", или бисквит королевы Виктории, известен каждому британцу. Британский шеф-повар Мэри Берр считает, что бисквит "Виктория" — один из самых удачных и вкусных десертов. Хотя оригинальная версия бисквита готовится только с вареньем, современные рецепты используют масляный крем.

Ингредиенты для приготовления бисквита "Виктория":

  • Сливочное масло – 250 г
  • Сахар — 250 г
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель – 8 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Ванильный экстракт – 2 ч. л
  • Малиновый джем – 1 ст. л
  • Взбитые сливки и цедра одного лимона.

Готовим бисквит "Виктория"

  • Сливочное масло комнатной температуры смешиваем с сахаром и взбиваем миксером.
  • К взбитой массе добавляем сначала одно яйцо, взбивая миксером, а затем второе, продолжая взбивать массу.
  • В отдельной емкости смешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем его к масляно-яичной смеси небольшими порциями, каждый раз хорошо перемешивая.
  • Лимонную цедру натираем на мелкой терке и добавляем в тесто вместе с экстрактом ванили.
  • Делим тесто на две части.
  • Смазываем форму маслом, посыпаем мукой, дно застилаем пергаментом. Разогреваем духовку до 190 градусов.
  • Выкладываем половину теста, разравниваем и выпекаем около получаса. Так же выпекаем и второй корж. Чтобы лепешки стали более влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на один час.
  • В оригинальном рецепте для начинки между лепешками используют малиновый джем. А можно начинять кремом, свежей малиной и взбитыми сливками.

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