Королевский бисквит "Виктория": как приготовить известный классический десерт

Бисквит был назван так в честь королевы Виктории, наслаждавшейся им с послеобеденным чаем. Во время позднего завтрака Виктория просила подавать ее любимый десерт — бисквит с клубничным джемом, малиной и сливками. Уже более 200 лет британцы предпочитают клубнично-сливочный бисквит.

Любила этот бисквит и королева Елизавета II. Почитателями его являются принцесса Уэльская, принц Луи, а королева-консорт Камилла даже часто сама печет его для мужа и гостей.

Бисквит "Виктория", или бисквит королевы Виктории, известен каждому британцу. Британский шеф-повар Мэри Берр считает, что бисквит "Виктория" — один из самых удачных и вкусных десертов. Хотя оригинальная версия бисквита готовится только с вареньем, современные рецепты используют масляный крем.

Ингредиенты для приготовления бисквита "Виктория":

Сливочное масло – 250 г

Сахар — 250 г

Мука — 250 г

Разрыхлитель – 8 г

Яйца – 4 шт.

Ванильный экстракт – 2 ч. л

Малиновый джем – 1 ст. л

Взбитые сливки и цедра одного лимона.

Готовим бисквит "Виктория"

Сливочное масло комнатной температуры смешиваем с сахаром и взбиваем миксером.

К взбитой массе добавляем сначала одно яйцо, взбивая миксером, а затем второе, продолжая взбивать массу.

В отдельной емкости смешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем его к масляно-яичной смеси небольшими порциями, каждый раз хорошо перемешивая.

Лимонную цедру натираем на мелкой терке и добавляем в тесто вместе с экстрактом ванили.

Делим тесто на две части.

Смазываем форму маслом, посыпаем мукой, дно застилаем пергаментом. Разогреваем духовку до 190 градусов.

Выкладываем половину теста, разравниваем и выпекаем около получаса. Так же выпекаем и второй корж. Чтобы лепешки стали более влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на один час.

В оригинальном рецепте для начинки между лепешками используют малиновый джем. А можно начинять кремом, свежей малиной и взбитыми сливками.

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