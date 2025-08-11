Стильная короткая стрижка в этом сезоне: трендовые варианты

Французский боб. / © Instagram

Реклама

Французский боб – одна из наиболее актуальных стрижек лета. С ростом температуры у многих девушек появляется безудержное желание сделать короткую стрижку.

Что такое французский боб и в чем секрет этой стрижки, рассказала стилистка Алекс Браун изданию Glamour.

"Французский боб короче типичного боба - к подбородку. Он имеет немного "клиновидный!" вид и выглядит очень шикарно и стильно», – рассказала она.

Реклама

Исторически эта стрижка ассоциировалась с идеально прямыми волосами. Однако сейчас самый актуальный способ носить его. легкой халатностью и естественной волной. Именно волнистая текстура придаст этой прическе простоту и непринужденность.

Как сделать стрижку

Прежде всего, говорит стилистка, следует четко определиться, где именно должна заканчиваться длина: челюсть, подбородок или скулы.

"Его нужно подстригать так, чтобы он достигал линии челюсти. Традиционно его можно сделать короче и достигать линии губ. Обе длины выглядят прекрасно и свежо", - советует стилистка.

Как ухаживать за прической

Сушить волосы следует естественным способом или слегка подсушить феном без расчески. Чтобы уложить французский боб, следует дать волосам высохнуть на воздухе или высушить его феном без использования щетки.

Реклама

Французский боб

Французский боб / © Instagram

Французский боб / © Instagram

Французский боб / © Instagram

Французский боб / © Instagram

Французский боб / © Instagram

Напомним, ранее мы писали о лучших летних прически 2025 года . Предлагаем стильные варианты, которые стоит попробовать в этом сезоне.